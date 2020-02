Duque propone impulsar la adopción de la Carta Ambiental Andina

Un llamado a sacar adelante la Carta Ambiental Andina, orientada a la protección de las riquezas naturales de la región y a unir esfuerzos para la mitigación de los efectos del cambio climático, sobre todo en la Amazonía, hizo este miércoles el Presidente Iván Duque al intervenir en la ceremonia de conmemoración de los 50 años de la Comunidad Andina (CAN), evento que se realizó en el Teatro Heredia de Cartagena.

“Me siento en el deber también de hacer un llamado a la CAN. Por muchos años, el tema ambiental no estuvo en el corazón de las discusiones. Por muchos años, el tema ambiental no hacía parte de la agenda permanente de conversación. Pero hoy estamos viviendo una sociedad donde el tema ambiental no solamente está en nuestros corazones y en nuestras conciencias, sino que está en la preocupación diaria de los habitantes de nuestros países”, dijo el Mandatario.

“Por eso, yo quiero proponer” que en este 2019, cuando Colombia asumirá –en mayo– la Presidencia pro témpore de la CAN, “saquemos adelante la Carta Ambiental Andina, una carta que reconozca esa riqueza que tenemos”, agregó.

El Jefe de Estado recordó que en los países de la región se sitúa gran parte del patrimonio amazónico. “Solamente un país como Colombia tiene el 35 por ciento de su territorio continental con Amazonía. También tenemos el 50 por ciento de nuestro territorio con selva tropical húmeda. Tenemos, además, el 50 por ciento de los páramos”, dijo.

De acuerdo con la propuesta del Presidente Duque, la Carta Ambiental Andina permitirá implementar políticas de bioturismo y ecoturismo, así como avanzar en las políticas que se fijaron los países que suscribieron el Pacto de Leticia para la protección medioambiental de la Amazonía.

“Tenemos que ser, además, conscientes de que gran parte de los firmantes del Pacto de Leticia estamos acá. Está Ecuador, está Bolivia, está Perú, está Colombia, porque en ese Pacto de Leticia queremos la protección de nuestra Amazonía, que incorporemos el concepto de biodiverciudades, para que, en todos los desarrollos urbanos de nuestra Amazonía, haya un sentimiento preclaro de protección de nuestra biodiversidad y de convivir con ella”, precisó.

Indicó que la Carta Ambiental Andina también debe propender por avanzar en las energías renovables no convencionales, en la movilidad eléctrica y la movilidad limpia, y en reafirmar nuestro compromiso con el Pacto de Minamata, “para que seamos naciones libres de mercurio, o donde reafirmemos también nuestro compromiso con el Acuerdo de Escazú, para la transparencia y el escrutinio de la información ambiental”.

“Creo que una Carta Ambiental Andina puede ser un gran hito de estos 50 años, donde nosotros también podamos hablarle al sector productivo de ‘Producir conservando y conservar produciendo’, y de avanzar hacia una economía circular, donde las tres ‘R’, de reducir, reciclar y reutilizar, estén presentes en la conciencia empresarial”, sostuvo.

Por su parte, frente a esta propuesta, el Secretario General de la CAN, Jorge Hernando Pedraza, anunció que el organismo analizará las “condiciones que permitan la adopción la Carta Ambiental Andina”, retomando temas que deben estar bajo “el auspicio de los asuntos que la CAN maneja”.