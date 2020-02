Ecopetrol incrementó sus reservas probadas de hidrocarburos a 1,893 millones de barriles en 2019

Ecopetrol S.A. anunció hoy sus reservas probadas de petróleo, condensados y gas natural (reservas 1P), incluida su participación en filiales y subsidiarias, a 31 de diciembre de 2019.

Las reservas fueron estimadas con base en los estándares y metodología de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos. El 99% de las reservas fueron certificadas por cinco reconocidas firmas especializadas independientes (Ryder Scott Company, DeGolyer and MacNaughton, Gaffney, Cline & Associates, Sproule International Limited y Neatherland Sewell & Associates). El precio definido por la SEC utilizado para la valoración de las reservas de 2019 fue US$ 63 por barril Brent frente a US$ 72.2 en el 2018.

Al cierre de 2019, las reservas probadas netas del Grupo Ecopetrol fueron de 1,893 millones de barriles de petróleo equivalentes (mbpe). El índice de reemplazo de reservas fue de 169% y la vida media de reservas equivale a 7.8 años.

El 89% del balance total de reservas probadas se encuentra en Colombia, siendo representativa la participación de los activos ubicados en Estados Unidos (10%).

En 2019, el Grupo Ecopetrol incorporó 408 mbpe de reservas probadas, lo cual representó un crecimiento del 33% frente a lo incorporado en 2018. La producción total acumulada del

año fue 242 millones de barriles de petróleo equivalentes. Del balance total de reservas, el 73% es crudo y el 27% corresponde a gas.

Por otra parte, como resultado del Joint Venture conformado entre Ecopetrol y Occidental Petroleum Corp. en 2019, se incorporaron 164 mbpe de reservas probadas.

Así mismo, cerca de 264 millones de barriles de petróleo equivalente son producto de la gestión técnica y optimización económica de los activos, de los cuales 67 mbpe corresponde a extensiones y descubrimientos, la mayor adición en este concepto en los últimos 6 años.

El incremento de reservas logrado en 2019 es uno de los pilares de la estrategia del Grupo Ecopetrol que busca garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

Reservas Probadas Grupo Ecopetrol 2019 (Millones de barriles de petróleo equivalentes – mbpe) 2016 2017 2018 2019 Reservas Iniciales 1.849 1.598 1.659 1.727 Revisiones -54 174 121 83 Recobro Mejorado 11 73 129 94 Compras 0 4 0 164 Extensiones y Descubrimientos 27 44 57 67 Producción -235 -234 -239 -242 Reservas Probadas Fin de Año 1.598 1.659 1.727 1.893