El coronavirus es el enemigo público número 1, pero la comunidad internacional no lo toma en serio: OMS

–El director general de la Organización Mundial de la Salud denunció que los países no están invirtiendo lo suficiente en recursos para controlar el brote del coronavirus ni desarrollar una vacuna prontamente.

“Si no lo golpeamos fuerte ahora y usamos esta oportunidad, podemos enfrentarnos a un problema muy serio. No fue sin razón que dije que este virus es muy peligroso y es el enemigo público número 1, pero no está siendo tratado como tal. Un indicativo muy claro es la financiación de la respuesta”, precisó.

En la conferencia diaria de actualización sobre el brote, Tedros Adhanom Grebreyesus afirmó que la Organización, que ha pedido 675 millones de dólares para el plan de respuesta, no está recibiendo suficiente financiación.

El doctor Tedros dijo que, considerando la urgencia y que se está batallando a un enemigo “muy peligroso”, están sorprendidos de que la respuesta no es la esperada. Insistió en que, gracias a las medidas tomadas en China, el número de casos en el resto del mundo es bajo, pero que esto no significa que siga siendo así.

La OMS ha confirmado 74.675 casos de coronavirus, incluidas 2121 muertes en China.

“Los datos de China continúan mostrando un declive en los casos. Una vez más, esta tendencia nos alienta, pero este no es un momento para la complacencia”, agregó Tedros.

Fuera del país asiático, ya se han confirmado 1076 casos en 26 países, con siete muertes. En las pasadas 24 horas, la República Islámica de Irán confirmó 5 casos, con dos bajas.

El crucero Diamond Princess

“De todos los casos fuera de China, más de la mitad están entre los pasajeros del crucero Diamond Princess que se encuentra en aguas territoriales japonesas. Los primeros pasajeros ya han desembarcado tras dar negativo a la prueba, y no tener síntomas ni contacto con un caso confirmado en los últimos 14 días”, agregó el jefe de la OMS.

La Organización informó que Japón ha aconsejado a quienes desembarcaron que se queden en casa otros 14 días y controlen su temperatura, y ha establecido una línea de ayuda para ellos. El país se encuentra en contacto regular con otras naciones a través de un mecanismo establecido en virtud del Reglamento Sanitario Internacional, para que esos Estados puedan hacer un seguimiento con sus nacionales que eran pasajeros en el barco.

La OMS aseguró que además de monitorear la evolución del brote, su papel principal es trabajar con países y socios para coordinar la respuesta global.

Un equipo internacional de expertos continúa en el terreno en China trabajando para encontrar respuestas a las preguntas que aún permanecen: el impacto de la transmisibilidad del virus y el impacto de las medidas que se han tomado.

“Estamos esperando el resultado de dos ensayos clínicos de tratamientos. Uno que combina dos medicinas para el VIH (lopinavir y ritonavir) y el otro un antiviral llamado remdisivir. Se esperan resultados preliminares en 3 semanas”, dijo el doctor Tedros.

El jefe de la OMS dijo que ahora sigue siendo extremadamente importante contener el virus a través de “simples soluciones sanitarias”, pero que es necesario que el mundo esté preparado “para el peor de los escenarios” y es por eso por lo que se necesita invertir en la creación de una vacuna.

“Ustedes se cansarán de que yo les diga que la oportunidad permanece abierta para contener el brote de COVID-19. La OMS está haciendo todo lo posible para aprovecharla, e instamos a la comunidad internacional a hacer lo mismo”, concluyó.