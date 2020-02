Participa en los nuevos cursos gratuitos que trae BibloRed

BibloRed te invita a conocer la programación trimestral de su Escuela de Mediadores. Inscríbete y participa en los siguientes cursos, dirigidos a promotores de lectura, bibliotecarios, profesores y otras personas interesadas en la mediación.

Letras a la ciencia: mediación lectora para la divulgación científica

Los textos de no ficción no son integrados de manera tan frecuente en las prácticas de promoción de lectura como los textos literarios. Una de las razones para ello es la falta de formación de los mediadores sobre las características discursivas de estos textos y las formas de mediarlos pedagógicamente en contextos educativos no formales, como la biblioteca pública.

El propósito es desarrollar una caracterización y clasificación de los textos de divulgación científica y construir, a partir de la experiencia de los mediadores, algunos criterios para diseñar e implementar estrategias didácticas para su mediación.

Número de sesiones: 6

Número de horas: 12

Fechas: Jueves 5, 12, 19 y 26 de marzo; 2 y 16 de abril

Horarios: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco

Primera sesión: Sala de música y las siguientes en la Sala múltiple.

Mediador: Óscar Enrique Alfonso – Magíster en Literatura y Cultura, profesional en Estudios Literarios con estudios formales en Física y Matemáticas.

Mediación bibliotecaria en espacios de privación de libertad

Este curso abordará las producciones de conocimiento de organizaciones sociales, colectivos artísticos, mujeres expenadas, instituciones académicas y programas distritales acerca de la mediación de procesos de lectura, escritura y oralidad en espacios de privación de libertad.

Además, abordará las reflexiones construidas desde el sector bibliotecario, en el marco de las acciones desarrolladas por las bibliotecas públicas con y para las poblaciones privadas de la libertad.

A partir del estudio de experiencias de investigación-creación desde las artes, los participantes diseñarán actividades de mediación de textos literarios y no literarios para espacios de privación de libertad.

Número de sesiones: 6

Número de horas: 12

Fechas: Miércoles 4, 11, 18 y 25 de marzo; 1 y 15 de abril

Horarios: 5:30 p.m. a 7:30 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez-El Tunal, sala Centro Aprende

Mediador: Camilo Igua Torres – Gestor cultural e investigador de las artes

Textos y colecciones para la alfabetización inclusiva

Este curso explora las colecciones, servicios y programas de la biblioteca pública que pueden apoyar los procesos de alfabetización de las personas con discapacidad (alfabetización inclusiva) y, por tanto, potenciar el trabajo de los mediadores que trabajan con esta población. Se aborda la construcción de sistemas de apoyo para desarrollar estos procesos y se profundiza en la identificación, selección y creación de colecciones accesibles. Como proyecto del curso, los mediadores conformarán, de manera colectiva, una colección inicial de textos accesibles.

Número de sesiones: 8

Número de horas: 16

Fechas: Jueves 12, 19 y 26 de marzo; 2, 16, 23 y 30 de abril; 7 de mayo

Horarios: 5:00 p.m. a 7 p.m.

Lugar: Biblioteca Pública Virgilio Barco, sala 3

Mediadora: María Alejandra Vargas – Fonoaudióloga de la Universidad del Valle con experiencia en procesos comunitarios en el ámbito de la inclusión social, educativa y laboral de personas con discapacidad.

Yo, maestra con Edelmira Massa Zapata

Como parte de la conmemoración del centenario de Manuel Zapata Olivella, Edelmira Massa Zapata, hija de la reconocida folclorista Delia Zapata Olivella, nos hablará sobre su experiencia como maestra, bailarina e investigadora de las danzas tradicionales colombianas, sus perspectivas sobre la educación en danzas y sus contribuciones a sistematizar el aprendizaje de las danzas del país.

Lugar: Biblioteca Pública Gabriel García Márquez-El Tunal

Fecha: Jueves 26 de marzo de 2020

Hora: 5:00 p.m.