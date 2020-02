Carrusel de la contratación: abogado de Emilio Tapia dice que su cliente ya está libre

Este domingo, Jesús Albeiro Yepes, abogado del excontratisa del Carrusel de la Contratación, Emilio Tapia, señaló que su cliente está libre, debido a que cumplió con las tres quintas partes de la pena que le impuso un juez. Esto tras la polémica foto publicada donde se ve a Tapia en plena fiesta del Carnaval de Barranquilla.

Yepes estimó que su cliente no tiene ningúna restricción debido a que un juez ordenó su libertad condicional desde el mes de agosto del año pasado.

Y agregó que: «él tiene libertad plena, no tiene ninguna restricción, no me acuerdo fechas, pero está libre, él ha cumplido las 3/5 partes de la pena. Hace rato ya que había salido la domiciliaria y nosotros ya habíamos enviado un comunicado para que le dieran la detención domiciliaria, pero él incluso ya había cumplido parte de la pena para estar en libertad, porque era lo que estaba pidiendo».