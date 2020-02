Partido FARC dice que no fueron responsables de asesinatos de 54 personas enterradas en Dabeiba

Este lunes las extintas FARC-EP señalaron que no fueron responsables de asesinatos de 54 personas enterradas en el cementerio de Dabeiba Antioquia.

El comunicado de la agrupación política es el siguiente:

Respecto a informaciones calumniosas de parte de líderes de opinión como Alfredo Rangel quien asegura irresponsablemente en su cuenta de twitter que: «Campesinos de la zona denuncian que restos humanos encontrados en Dabeiba serían de familiares suyos desaparecidos por ex FARC-EP, que controlaban el territorio… pero ya le están endilgando la culpa al Ejército Nacional», nos permitimos aclarar que:

1. Como es sabido por la opinión pública, las exhumaciones en el cementerio de Dabeiba comenzaron en diciembre de 2019 en el marco del macro caso 003 «Ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza Pública» también conocido como “Caso de los Falsos Positivos”. Y que nuestra organización nada tuvo que ver con esta lamentable política de Estado ampliamente conocida por la sociedad colombiana y el mundo.

2. Que -de acuerdo con información que ofreció la JEP y lo divulgado en su momento en El Espectador y Revista Semana quienes fueron los primeros medios en cubrir las diligencias de exhumación en diciembre pasado –las exhumaciones de Dabeiba se dan gracias a comparecientes militares que están ofreciendo verdad. Es decir, es sabido pública y ampliamente que los responsables de cometer dichos asesinatos, enterramientos y ocultamiento de la información es la Fuerza Pública.

3. Tal como se puede corroborar en el comunicado 023 del 21 de febrero de 2020, «la Jurisdicción Especial para la Paz informa a la opinión pública que, en las dos jornadas de inspección y exhumación en el cementerio de Las Mercedes de Dabeiba, recuperó un total de 54 cuerpos relacionados con falsos positivos«.

En ningún momento ni la Jurisdicción Especial de Paz ni los medios que han investigado y cubierto el caso han hecho referencia a que dichos cuerpos hayan sido de víctimas a manos de la ex guerrilla de FARC-EP. Y tampoco ha aparecido en medios testimonio alguno de campesinos –como lo afirman falsamente Rangel y otras cuentas de redes sociales- asegurando lo contrario.

4. El comunicado de la JEP reza, literalmente, que estas víctimas mortales «habrían sido presentadas de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado«. Citamos fragmento del comunicado a continuación:»Los antropólogos y funcionarios de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, al cotejar la información suministrada por un compareciente de la jurisdicción, y varios testigos, se concentraron en 16 fosas donde recuperaron los cuerpos.En diciembre de 2019 recuperaron 17 cuerpos relacionados con “falsos positivos” y en la segunda jornada de inspección y exhumación (entre el 17 y 21 de febrero) recuperaron 37 cuerpos del cementerio de Dabeiba que habrían sido presentadas de manera ilegítima como bajas en combate por parte de agentes del Estado. Dentro de estos hallazgos están los cuerpos de una familia con prendas militares, 2 niños, varias mujeres, cuerpos con botas de caucho y cuerpos con cráneos con herida de arma de fuego con presencia de ojivas».

5. Que los comparecientes de FARC no hemos sido llamados a responder por hallazgos, informes o situación alguna en relación con el caso 003 «Falsos Positivos».

Que por otro lado, y en zonas lejanas al cementerio de Dabeiba, según comunicado de la Jurisdicción «la JEP adelantó varias inspecciones en zona rural de Dabeiba para fijar 5 puntos donde habría restos de personas desaparecidas por las ex FARC-EP» y recolectó testimonios respecto a supuestas desapariciones. Estas diligencias sin embargo no constituyeron hallazgos algunos aún, sino el inicio de un proceso que no debe desvirtuar o desviar la atención sobre la responsabilidad de la Fuerza Pública en el hallazgo y exhumación de 54 cuerpos de víctimas de falsos positivos en el cementerio de Dabeiba.

6. Que los comparecientes del partido FARC estamos respondiendo con verdadero compromiso y aportando verdad en todos los casos que hemos sido llamados, pero que el caso 003 –en el marco de cual se exhumaron los cuerpos de Dabeiba –no es de competencia de la ex guerrilla.

Así mismo estamos acudiendo a los llamados de la Comisión para Esclarecimiento de la Verdad (CEV) y aportando información y trabajo en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) logrando con ello haber encontrado, gracias a información de FARC, el primer cuerpo de un desaparecido por parte de esta Unidad.

Es de recordar que el 79% de los actuales comparecientes de JEP pertenecen somos integrantes de FARC, y que de 7 macro casos abiertos, hemos sido llamados en 5 casos en los cuales estamos participando comprometidamente atendiendo cada solicitud de la Jurisdicción y las víctimas, entre ella la realización de 6 audiencias colectivas y otras individuales en el caso 001 en las cuales 350 ex guerrilleros participamos presencialmente entre ex comandantes, mandos altos, medios, guerrilleros rasos y milicianos y milicianas.

Por último, reiteramos a la sociedad colombiana, las víctimas y el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición nuestro compromiso con el Acuerdo y la paz del país, y estamos atentos a responder las solicitudes respecto de las diligencias en Dabeiba y cualquier otra venida pues no somos nosotros quienes tememos a la verdad sobre el conflicto armado, y estamos firmes en nuestra palabra de reparar a las víctimas.