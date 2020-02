Asesinados dos estudiantes colombianos en Puebla, México; hay tres capturados por el crimen

Loterias

Loterías y chances del 24 de febrero en Colombia:

Cundinamarca 4787 -Serie 212

Tolima 6278 – Serie 095

DORADO

Mañana 7404 – Tarde 1514

CULONA:

Día 1241 – Noche 4295

ASTRO SOL

3821 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

4809 – Signo Escorpión

PIJAO:

8618

PAISITA:

Día 5745 – Noche 9795

CHONTICO:

Día 1870 – Noche 0390

CAFETERITO:

Tarde 5171 – Noche 1817

SINUANO:

Día 2914 – Noche 9151

CASH THREE:

Día 834 – Noche 579

PLAY FOUR:

Día 3842 – Noche 6469

SAMAN:

7199

CARIBEÑA:

Día 9595 – Noche 4829

WIN FOUR:

9888

EVENING:

9059

MOTILÓN:

Tarde 8569 – Noche 0304

LA FANTÁSTICA:

Día 3672 – Noche 0481

ANTIOQUEÑITA

Día 4488 – Tarde 5716