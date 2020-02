CARTA AL HONORABLE CONGRESO SOBRE EL ABORTO

Por: Carlos Fradique Mendez

EDUCACIÓN PARA LA VIDA EN FAMILIA

Bogotá, 24 de febrero de 2020

Honorable Senador

Lidio García

Presidente del H. Senado

Honorable Representante

Carlos Alberto Cuenca

Presidente de la H. Cámara

Honorables Congresistas.

Ciudad

Ref. Legislación sobre el aborto

Honorables Congresistas: Presento a SS.SS. mi cordial saludo.

En El Tiempo de 18 de febrero de 2020 se informó sobre “Las 33

veces que el Congreso ha fallado en legislar sobre el aborto” y por

estar pendiente una decisión de la H. Corte Constitucional para decidir

sobre una demanda contra el Art. 122 del Código Penal, varios H.

Congresistas se han apresurado a presentar nuevos proyectos de ley

sobre el tema referido.

Entiendo que esa labor legislativa pretende cumplir una orden que le

dio al Congreso la H. Corte Constitucional en sentencia de tutela SU

096 DE 2018, en los siguientes términos:

SEGUNDO.- EXHORTAR (¿Ordenar?) al Congreso de la República

para que, en ejercicio de su potestad de configuración legislativa,

regule (¿Reglamente?) el derecho fundamental a la Interrupción

Voluntaria del Embarazo, avanzando en la protección de los derechos

fundamentales de las mujeres y buscando eliminar las barreras aún

existentes para el acceso a la IVE.

Sobre esta orden hay muchas preguntas, pero me limito a las

siguientes:

1) ¿En una sentencia de tutela la Corte Constitucional puede dar

órdenes a una persona (El Congreso) que no ha sido vinculada

al proceso? Los efectos de la tutela son inter partes.

2) Si en Colombia hay separación de las ramas del poder

público, Art. 113 de la Constitución, ¿Cómo se explica que la H.

Corte Constitucional le pueda dar órdenes precisas al H.

Congreso?

3) El Art 122 del Código penal debe entenderse como ley que no

tiene control constitucional y debe reglamentarse. ¿La

competencia para reglamentar esa ley es del Congreso o del

Presidente?

No puede haber duda de que el texto actual del Art. 122 de la ley 599

de 2000 es el siguiente:

“ART. 122.- Aborto. La mujer que causare su aborto o

permitiere que otro se lo cause, incurrirá en prisión de

uno (1) a tres (3) años.

A la misma sanción estará sujeto quien, con el

consentimiento de la mujer, realice la conducta

prevista en el inciso anterior.

No se incurre en delito de aborto, cuando con la voluntad

de la mujer, la interrupción del embarazo se produzca en

los siguientes casos: (i) Cuando la continuación del

embarazo constituya peligro para la vida o la salud de la

mujer, certificada por un médico; (ii) Cuando exista grave

malformación del feto que haga inviable su vida, certificada

por un médico; y, (iii) Cuando el embarazo sea el resultado

de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de

acceso carnal o acto sexual sin consentimiento, abusivo o

de inseminación artificial o transferencia de óvulo

fecundado no consentidas , o de incesto.”

Nota: El último párrafo corresponde a la ley sentencia C- 355 de 2006

Transcrito el Articulo 122 con la adición de la ley sentencia citada

anteriormente no hay lugar a nuevas leyes sobre el aborto y menos en

los términos que ordena la Corte Constitucional.

La realidad social demuestra que las discusiones en torno a la

OPCIÓN DEL ABORTO, mal entendida como derecho fundamental, se

refieren a la necesidad de facilitar los procedimientos cuando esté

justificada la causa para hacer el procedimiento.

Y la regulación, la reglamentación para hacer efectiva la opción

justificada del aborto, es de competencia del Señor Presidente como

lo ordena el Art. 189 – 11 de la Constitución.

He escuchado de H. Congresistas que presentarán proyectos de ley

para regular el aborto y que incorporarán las 3 causales a las que se

refiere la H. Corte en sentencia C 355 de 2006 y que establecerán un

tiempo dentro del cual se puede practicar el aborto de manera libre.

Es una grave falta contra la técnica legislativa, reproducir una ley o

parte de una ley, en otra ley. Es inútil esta repetición legislativa.

Sobre la existencia de regulación legal sobre el aborto no puede haber

duda. El texto del Art. 122 del Código Penal con la adición de la ley

sentencia de la H. Corte Constitucional es claro y no requiere

reproducción en otra ley.

Lo que si hace falta es regular, reglamentar, esta norma para que,

demostrada la causa de aborto, se garantice a la mujer una atención

médica segura y oportuna.

Y repito, esta reglamentación es competencia del Señor Presidente

con la presencia de los ministros que tienen funciones relacionadas

con la salud de los colombianos.

Será una reglamentación que esté de acuerdo con la urgencia de

atender una cuestión de salud.

LA CORTE CONFUNDE IVE con IJE

En Colombia no puede haber INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL

EMBARAZO, IVE. Conforme a la LEY SENTENCIA de la H. Corte

Constitucional lo que se autoriza es la INTERRUPCIÓN JUSTIFICADA

DEL EMBARAZO. IJE. La H. Corte debe corregir su error.

ECHO DE MENOS POLÍTICAS SOBRE PROGENITURA

RESPONSABLE Y PREVENCIÓN DEL EMBARAZO

La Constitución Nacional, en el Art. 42, párrafo 8, ordena al Congreso

que reglamente la progenitura responsable. Por supuesto que hay

normas sobre progenitura y faltaría armonizarlas, ordenarlas en una

ley.

Y a propósito de progenitura responsable es indudable que el aborto

se da ante la presencia de un embarazo que pueda generar una de las

tres patologías, que en verdad son nueve, a las que hace referencia el

Art. 122 del Código Penal.

Si los embarazos fueran planeados con responsabilidad, con previa

orientación médica, los abortos serían, como deben ser,

excepcionales.

No hay ninguna razón para que un país se sienta orgulloso por la gran

cantidad de abortos que se practiquen. El orgullo debe ser por la

ausencia de causas reales para practicar abortos, debido a la cultura

puesta en práctica para tener progenitores responsables.

Y para lograr embarazos responsables se deben autorizar, sin

restricciones, todos los métodos anticonceptivos y que sea política de

estado que haya CERO EMBARAZOS EN Y POR ADOLESCENTES.

Espero que estas consideraciones sean útiles para superar las

confrontaciones entre quienes se oponen al aborto, así sea con causa

justa, y quienes creen que el aborto libre es una forma de dignificar a

las mujeres.

Muy de su consideración,

Abog. Carlos Fradique-Méndez

C.C. 31238 T.P. 8667

Bogotá, del 24 de febrero al 1 de marzo de 2019

