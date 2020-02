Formulan pliego de cargos contra exgobernador Alejandro Lyons y tres exsecretarios de Salud de Córdoba

–La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos al exgobernador de Córdoba, Alejandro José Lyons Muskus, y a los exsecretarios de Desarrollo de la Salud, Alexis José Gaines Acuña, Alfredo José Arauchan Narváez y Edwin de Jesús Preciado Lourdy, por presuntas irregularidades en la prestación de los servicios de odontología por más de $3.000 millones de pesos.

A Gaines Acuña el órgano de control le cuestionó la presunta vulneración del principio de economía al ordenar, presuntamente, mediante las resoluciones No. 001685 y 001681 del 10 de junio; No. 001781 del 18 de junio, No. 001781 del 18 de junio, y No. 002035 del 17 de julio de 2014, el pago de los servicios de salud a la IPS FM Maxilofacial de Córdoba S.A.S. por valor de $1.550.508.224, sin que mediara relación contractual.

En el caso de Arauchan Narváez supuestamente ordenó el pago de servicios de salud a Mauricio Javier Bermúdez Ramos, a la Clínica de Especialidades Odontológicas Oralcosta S.A.S. y a SA Odontológica I.P.S. S.A.S. respectivamente, por valor de $1.274.982.928, mediante las resoluciones No. 002551 del 21 de agosto, No. 002747 del 2 de septiembre y No. 003128 del 6 de octubre de 2014,

Preciado Lorduy al parecer ordenó con las resoluciones No. 002496 del 3 de septiembre de 2015 y No. 006047 del 13 de noviembre de 2015 el pago de servicios a la I.P.S. FM Maxilofacial de Córdoba S.A. por valor de $228.898.582.

En cuanto al exgobernador Alejandro Lyons Muskus la Procuraduría le reprochó por no ejercer en debida forma su deber de vigilancia y control sobre los actos de sus delegatarios, lo que permitió que los exsecretarios expidieran los actos administrativos para el pago de los servicios de salud por valor de $3.054.389.734 sin que existiera relación contractual.

La presunta falta de los investigados fue calificada de manera provisional como gravísima a título de culpa gravísima.