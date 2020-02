Los Cabos en ANATO: destino turístico de lujo que abre sus playas a los colombianos

Fernanda Rosas, directora de promoción Fidecomiso de Turismo de Los Cabos, llega a Colombia a exponer su oferta turística en Anato, que este año se celebrará del 26 al 28 de febrero en Corferias.

Baja California Sur es un estado mexicano rodeado de la grandeza del Mar de Cortés y el Océano Pacífico que lo convierten en un paraíso único entre dos mares.

Los Cabos, un destino turístico de lujo que con el paso de los años ha venido en crecimiento, se sitúa en el extremo sur de la Península de Baja California, lo que hace que sea un vaivén único entre paisajes desérticos, playas y zonas montañosas.

No importa el tipo de viaje que quieras hacer, Los Cabos cuenta con lo ideal para todos los estilos y gustos: desde lo más relajante hasta lo más aventurero, desde los más económico hasta lo más lujoso.

De todo hay en ese destino de playa y desierto en el noroeste de México. El relajado estilo de vida en este lugar es de fácil acceso, por lo que los eventos llevados a cabo en la región son una experiencia libre de estrés de principio a fin.

Pensando en los viajeros colombianos, este destino traerá su oferta vacacional a la próxima Vitrina Turística de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo, Anato, que este año se celebrará del 26 al 28 de febrero en el Centro Nacional de Exposiciones de Bogotá, Corferias.

Fernanda Rosas, directora de Promoción del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos, asegura que este es el tercer destino más visitado de México y la derrama per cápita que se genera por los visitantes es mucho más alta que la que sucede en todos destinos del país.

“Los Cabos no tienen como proyecto competir con Cancún. Queremos presentar una oferta distinta que atraiga a un perfil diferente de visitante. Buscamos responder de manera positiva al mercado que busca un lugar con un ambiente más relajado para ir de vacaciones. No somos un destino tropical: somos un espacio en donde no hay humedad porque es desierto y, además, está todo rodeado por mar y por montaña”, añade Rosas.

Parte del éxito se explica por el diseño y financiamiento del Fideicomiso de Turismo, ya que Los Cabos es un destino en el cual el 3% de la facturación hotelera se va a un fondo que tiene que ser gastado por ley en promoción turística.

Gracias a estas políticas públicas implementadas, Los Cabos y a Baja California Sur son considerados un destino de clase mundial. Un lugar que, sin lugar a dudas, los colombianos disfrutarán en sus próximas vacaciones.