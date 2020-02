Estudio revela que los colombianos no saben usar bien un condón

Un estudio científico realizado por sexólogos de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y publicado el 20 de febrero de 2020 en la prestigiosa revista The Journal of Sex Research* en el que participaron 775 personas (414 hombres y 361 mujeres) entre 18 y 26 años, reveló que los colombianos comenten muchos errores a la hora de usar un condón.

Por ejemplo, el 70 % de los encuestados no revisa si el condón está dañado antes de tener relaciones sexuales y 47 % pierde la erección mientras se lo pone, pero si es la mujer quien lo hace, este porcentaje se reduce al 25 %.

De acuerdo con Pablo Vallejo-Medina, cabeza de la investigación y director del Laboratorio de Sexología de la Konrad Lorenz, el objetivo de este estudio era saber qué tipo de errores cometen los colombianos a la hora de usar un condón.

“En Colombia no solo es bajo el uso consistente del condón (22%) sino que además su uso está repleto de errores y problemas lo que puede reducir su efectividad del 98 al 85%. Esto se debe a la falta de educación sexual, y podría explicar porqué cada vez menos jóvenes lo usan”, dice Vallejo.

El 35 % de los hombres ha tenido problemas con la forma en la que encaja por su forma o tamaño y el 40 % ha experimentado que no se siente igual al tenerlo puesto. De igual modo el 40% de los hombres no utilizan el condón durante toda la relación sexual (se lo quitan antes o se lo ponen después).

En cuanto a las mujeres, el 50 % empieza a tener relaciones sexuales sin el condón y luego más tarde se lo ponen a sus parejas, lo que podría indicar una negociación del uso del condón durante la penetración. Y el 39% manifiesta tener alguno problema con la forma en que sintió la relación sexual con el uso del condón.

*Visita

https://doi.org/10.1080/00224499.2020.1728207

*Referencia

Ana María González-Hernández, José Luís Escobar-Estupinan & Pablo Vallejo-Medina (2020) Condom Use Errors and Problems in a Sample of Young Colombian Adults, The Journal of Sex Research, DOI: 10.1080/00224499.2020.1728207

Sobre el Laboratorio de Sexualidad Humana

El SexLab, de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz, se establece como uno de los centros pioneros de investigación focalizados en el estudio de la sexualidad humana. Los proyectos de investigación se enfocan en tres dimensiones de la salud sexual: funcionamiento sexual, victimización sexual y conductas sexuales de riesgo. Los integrantes del equipo forman parte de los grupos de investigación en Psicología del Consumidor y en Ciencias del Comportamiento, adscritos a la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y reconocidos por Colciencias.