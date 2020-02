Viral: Joven madre presentó examen de admisión a la universidad acompañada de su bebé

La foto de la joven peruana Karla Méndez Mejía, de 23 años, haciendo su examen de admisión para la universidad mientras carga a su bebé se ha viralizado en redes sociales. Incluso la misma universidad mencionó que la joven demostró que, “a pesar de la adversidad, nada le impide salir adelante”.

Karla Méndez es una madre peruana que sueña con convertirse en una arquitecta, por eso presentó su examen para ingresar a la Universidad César Vallejo en Perú.. La competencia para ganar un lugar es dura, ya que cerca de 25,000 jóvenes se postulan para entrar en esa casa de estudios.

En una entrevista con el medio local ATV, Karla explicó que no tenía con quien encargar a su bebé, de cuatro meses, ya que su esposo trabaja. “Si no hay con quien dejar a los hijos, entonces hay que llevarlos como sea para salir adelante, por el futuro de nuestra familia. Hay varias mamás que pueden estudiar, un bebé no es impedimento para estudiar”.

Una Madre Joven

La mujer presento el examen d admisión a la UCV Chimbote; la prueba la realizó con su bebé de cuatro meses en brazos. Un claro ejemplo d q las barreras son mentales, la acción de superación de la joven madre fue aplaudido por miles d personas en las redes sociales pic.twitter.com/ig3hgOhcTk — ??BONO FiFi ?? (@roldanj1264) February 26, 2020

El examen de admisión duró un poco más de una hora, por lo que tuvo que estar un buen tiempo con su hijo en brazos, quien de cierta forma colaboró con su mamá ya que durante ese periodo estuvo dormido.

“El bebé estaba durmiendo y a veces las piernas se me adormecían. Varios me miraban, pero no les tomaba importancia. Les parecía extraño”, comentó la joven madre.

La mujer también explicó que el personal de la Universidad César Vallejo fue muy amable con ella y que incluso la ayudaron a llegar al aula cargándole sus cosas. “Los profesores y encargados de la casa de estudios me dieron las facilidades”.

El examen lo realizó el pasado 23 de febrero e incluso la universidad hizo eco de sus ganas de estudiar. En sus redes sociales escribieron: “Una de nuestras postulantes rindió el examen de admisión con su bebé en brazos, demostrando que a pesar de la adversidad, nada le impide salir adelante”.

Esta historia tiene un final feliz, ya que según el sitio ATV, Karla Méndez logró pasar el examen y consiguió un lugar en la universidad. “Ya ingresé, entonces a darle con todo, no importa si tengo que llevar al bebé”, afirmó.