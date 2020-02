1 de marzo vence plazo para reportar manejo de recursos de agua y saneamiento del 2019

Captura de Video

Alrededor de 120 municipios no han hecho sus reportes de manejo de recursos, lo que podrá generar medidas preventivas y/o correctivas por parte del Ministerio de Hacienda.

Un urgente llamado a los nuevos mandatarios del país para que reporten el manejo de los recursos del Sistema General de Participaciones del sector de agua potable y saneamiento básico en el Formulario Único Territorial (FUT) vigencia 2019, hizo el Ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, dado que a la fecha alrededor de 86 entidades territoriales no reportan información presupuestal al FUT, 195 no reportan pago de subsidios y 125 no reportan registros presupuestales con la fuente de recursos SGP-APSB.

“Desde el Ministerio de Vivienda realizamos un monitoreo al uso y ejecución de estos recursos y encontramos que, aunque la fecha de reporte oportuno al FUT venció el 15 de febrero del año en curso, un alto número de municipios aún no han hecho este registro. Contar con información precisa y actualizada de la ejecución de estos recursos es fundamental en el diseño e implementación de la política pública, de manera que hacemos un llamado a los entes territoriales para que reporten la información”, dijo el Ministro.

“El incumplimiento de esta obligación puede generar la disminución en la asignación de recursos del Sistema General de Participaciones para el sector, además de acciones disciplinarias y fiscales que puedan imponer los entes de control”, explicó el Viceministro de Agua, Jose Luis Acero.

Los municipios que no hagan el reporte tendrían medidas preventivas y/o correctivas por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el marco de la estrategia de monitoreo, seguimiento y control, establecida en el Decreto 028 de 2008.