Desempleo en Colombia subió en enero a 13,0%, equivalente a 3 millones 200 mil desocupados

–Para enero de 2020, la tasa de desempleo fue 13,0 por ciento, la proporción más alta para este mismo mes desde 2011, cuando registró 12,8 por ciento. El incremento fue de dos puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2019, cuando llegó a 12,8 por ciento, de acuerdo con el periódico reporte del DANE.

En 13 ciudades y áreas metropolitanas el desempleo llegó a 12,9%; 0,8 p.p. menos que la de enero del año pasado (13,7%). Quibdó, registró la mayor desocupación con 20,0%.

En enero de 2020, la población ocupada en el país fue 21,5 millones de personas. Con relación al mismo mes de 2019, esto representó una reducción de 105 mil personas (-0,5%). Por el contrario, las 13 ciudades y áreas metropolitanas registraron un aumento de 285 mil personas ocupadas (variación estadísticamente significativa), contribuyendo en 1,3 puntos porcentuales (p.p.) al total nacional.

Los centros poblados y rural disperso aportaron a esta reducción con -0,8 p.p., que corresponde a 174 mil personas ocupadas menos; otras cabeceras también aportaron -0,8 p.p. (-167 mil personas).

Según sexo y rangos de edad, esta disminución se concentró en los hombres y mujeres entre 10 y 24 años (-127 mil y -76 mil, respectivamente). En cambio, se observó un aumento de 49 mil hombres ocupados entre 55 años y más, y de 17 mil mujeres ocupadas entre 25 y 54 años.

De acuerdo con el nivel educativo, la población ocupada con educación básica primaria y secundaria aportó -2,5 p.p. En contraste, la población ocupada con educación media registró una contribución positiva de 1,5 p.p.

Desde la perspectiva de las ramas de actividad económica, la mayor disminución de la población ocupada se observó en Comercio y reparación de vehículos (-336 mil personas) con una contribución de -1,6 p.p. En esta rama se resaltaron el Comercio al por menor en establecimientos no especializados (con un aporte de -4,8 p.p. al total de la rama), y el Comercio al por menor de otros enseres domésticos en establecimientos especializados (-1,2 p.p.).

Por el contrario, Alojamiento y servicios de comida fue la rama con el mayor aumento de la población ocupada en el país (+190 mil personas), que representó una contribución en 0,9 p.p.

En ella se destacaron las actividades de restaurantes, cafeterías y servicio móvil de comidas (+14,3 p.p. al total de la rama), y el Expendio de bebidas alcohólicas para el consumo dentro del establecimiento (+1,6 p.p.).

Las empresas de hasta 10 personas (micronegocios) registraron una reducción de 246 mil personas ocupadas, que explica una contribución en -1,1 p.p. Se resaltaron aquellas pertenecientes al Comercio y reparación de vehículos que aportaron -1,3 p.p.; mientras que las dedicadas al Alojamiento y servicios de comida contribuyeron en 0,8 p.p. Por su parte, las empresas de más de 10 personas registraron una contribución en 0,7 p.p. (+141 mil

personas). Dentro de esta categoría se destacaron las empresas que hacen parte de las Industrias manufactureras por su contribución en 0,7 p.p. (+154 mil); en contraste, las pertenecientes al Comercio y reparación de vehículos aportaron de manera negativa con 0,3 p.p. (-64 mil).

13 ciudades y áreas metropolitanas

A diferencia de lo registrado a nivel nacional, las 13 ciudades y áreas metropolitanas presentaron en enero de

2020 un incremento de 285 mil personas ocupadas con respecto al mismo mes del año anterior. En consecuencia, la población ocupada en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 10,6 millones de personas.

Por sexo y rango de edad, este aumento se focalizó en hombres y mujeres de 25 a 54 años (+126 mil y +84 mil, respectivamente).

En cuanto a las ramas de actividad económica, las Industrias manufactureras contribuyeron en 1,9 p.p. a esta variación con un aumento de 197 mil personas ocupadas; mientras que el Comercio y reparación de vehículos aportaron -1,6 p.p. (-168 mil personas).

Población desocupada (enero de 2020) – Total nacional

En enero de 2020 la población desocupada en Colombia fue 3,2 millones de personas, lo que representó un incremento de 39 mil personas con respecto al mismo mes de 2019 (+1,2%). En cambio, las 13 ciudades y áreas metropolitanas aportaron -2,4 puntos porcentuales (p.p.), lo que significó una reducción de 77 mil personas desocupadas.

Los centros poblados y la ruralidad contribuyeron en 2,2 p.p. (+71 mil personas) a la variación nacional; y Otras cabeceras aportaron 0,9 p.p.

Desde la perspectiva de sexo y rangos de edad, el incremento de la población desocupada se focalizó en los hombres de 25 a 54 años (+72 mil personas) y de 10 a 24 años (+42 mil). En contraste, se redujo el número de mujeres desocupadas de 10 a 24 años (-46 mil) y de 25 a 54 años (-40 mil).

Por nivel educativo, la población desocupada con educación media contribuyó en 1,7 p.p., y aquella con educación universitaria y posgrado aportó 1,2 p.p. Por el contrario, el nivel de educación básica primaria y secundaria registró una contribución en -3,1 p.p.

13 ciudades y áreas metropolitanas

En enero de 2020 la población desocupada en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 1,5 millones de personas, con una disminución de 77 mil personas con relación a enero del año anterior.

Según sexo y rango de edad, esta reducción se concentró en los hombres de 25 a 54 años (-69 mil) y en las mujeres de 10 a 24 años (-29 mil). En cambio, se presentó un aumento de 25 mil hombres desocupados de 10 a 24 años, y de 6 mil mujeres de 25 a 54 años.

Población inactiva (enero de 2020) – Total nacional

En enero de 2020, la población inactiva en el país fue 14,8 millones de personas. Con respecto al mismo mes de 2019, se registró un aumento de 566 mil personas, lo que representó una variación de 4,0% (variación estadísticamente significativa). En Otras cabeceras la población inactiva se incrementó en 288 mil personas (con una contribución de +2,0 p.p. al total nacional), y en centros poblados y rural disperso en 167 mil (+1,2 p.p.).

Las mayores variaciones absolutas en el aumento de la población inactiva, según sexo, se asociaron a las mujeres de 55 años y más (+156 mil) y de 25 a 54 años (+121 mil).

De acuerdo con el tipo de actividad y sexo, este incremento se concentró en las mujeres dedicadas a Oficios del hogar (+201 mil), y en los hombres dedicados a Otras actividades (que incluye persona con discapacidad permanente para trabajar, rentista, pensionado o jubilado y personas que no les llama la atención o creen que no vale la pena trabajar) que aumentaron en 123 mil personas.

13 ciudades y áreas metropolitanas

Por otra parte, en las 13 ciudades y áreas metropolitanas la población inactiva en enero de 2020 fue 6,4 millones de personas. Con respecto a enero del año anterior, se presentó un incremento de 37 mil personas inactivas, contribuyendo en 0,3 p.p. a la variación nacional.

Tasa de desempleo y de ocupación (enero de 2020) – Total nacional

La tasa de desempleo en enero de 2020 fue 13,0%. Esto representó un incremento de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) en comparación con la registrada en el mismo mes de 2019. En las 13 ciudades y áreas metropolitanas la tasa de desempleo fue 12,9%, 0,9 p.p. menos que la registrada en enero del año anterior, contribuyendo en -0,3 p.p. a la variación de la tasa nacional.

Los centros poblados y rural disperso aportaron 0,3 p.p. a esta variación; Otras cabeceras contribuyeron en 0,1 p.p.; y Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo participaron en conjunto con 0,1 p.p.

Por sexo, la tasa de desempleo de los hombres fue 10,4%, y la de las mujeres, 16,5%. En enero de 2019, estas tasas fueron 9,8% y 16,9%, respectivamente.

La tasa de ocupación fue 54,4%, 0,9 p.p. inferior que la registrada en enero de 2019.

13 ciudades y áreas metropolitanas

En enero de 2020, la tasa de desempleo en las 13 ciudades y áreas metropolitanas fue 12,9%. La tasa de desempleo de los hombres fue 11,1% (-0,9 p.p. comparado con la tasa de enero del año anterior), y la de las mujeres fue 15,0% (-0,8 p.p. con respecto al mismo mes de 2019).

La tasa de ocupación en enero de 2020 fue 57,2%, lo que evidenció un aumento de 0,8 p.p. en comparación con la presentada en el mismo mes del año anterior.

Trimestre móvil noviembre 2019 – enero 2020

En el trimestre noviembre 2019 – enero 2020, la tasa de desempleo en el país fue 10,6%, lo que representó un aumento de 0,2 puntos porcentuales (p.p.) con respecto al trimestre noviembre 2018 – enero 2019. Los centros poblados y rural disperso contribuyeron en 0,1 p.p. a esta variación. Tunja, Florencia, Popayán, Valledupar, Quibdó, Neiva, Riohacha, Santa Marta, Armenia y Sincelejo también aportaron en conjunto 0,1 p.p.

Población ocupada

En el trimestre noviembre 2019 – enero 2020, la población ocupada en Colombia fue 22,4 millones de personas. En comparación con el trimestre noviembre 2018 – enero 2019, se incrementó en 39 mil el número de ocupados (+0,2%). Las 13 ciudades y áreas metropolitanas contribuyeron en 1,0 p.p. en esta variación, mientras que los centros poblados y rural disperso contribuyeron en -0,6 p.p.

Por sexo y rangos de edad, se presentó un aumento de 82 mil hombres ocupados de 25 a 54 años, y de 45 mil hombres ocupados de 55 años y más. En cambio, disminuyeron los hombres ocupados de 10 a 24 años (-59 mil) y las mujeres ocupadas de 25 a 54 años (-34 mil).

De acuerdo con el nivel educativo, la población ocupada con educación media contribuyó en 0,8 p.p a la variación. Por el contrario, las personas con educación básica primaria y secundaria contribuyeron en -0,8 p.p.

Desde la perspectiva de las ramas de actividad económica, Alojamiento y servicios de comida registró la contribución más alta (1.3 p.p.) con un incremento de 282 mil personas ocupadas en el trimestre noviembre 2019 – enero 2020. En este mismo periodo, la rama de Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca contribuyó en -1,1 p.p. (-235 mil personas).

Población desocupada

La población desocupada en el trimestre noviembre 2019 – enero 2020 fue 2,6 millones de personas, 47 mil personas más (+1,8%) que en el trimestre noviembre 2018 – enero 2019. La mayor contribución a este incremento se observó en los centros poblados y rural disperso (+1,1 p.p.). No obstante, Otras cabeceras aportó -0,4 p.p. en la variación.

En este trimestre, el aumento de la población desocupada se concentró en los hombres y mujeres de 25 a 54 años (+36 mil y +31 mil, respectivamente). En contraste, se registró una reducción de 52 mil mujeres desocupadas de 10 a 24 años.

Población inactiva

La población inactiva en Colombia en el trimestre noviembre 2019 – enero 2020 fue 14,5 millones de personas, lo que representó un incremento de 414 mil personas (+2,9%) en comparación con el trimestre noviembre 2018 – enero 2019. Otras cabeceras contribuyeron en 1,3 p.p., y los centros poblados y rural disperso aportaron 1,2 p.p.

Tasa de desempleo por ciudades y áreas metropolitanas

En el trimestre móvil noviembre 2019 – enero 2020, las ciudades que registraron las mayores tasas de desempleo fueron:

1. Quibdó: 20,0% (tasa global de participación: 55,6%; tasa de ocupación: 44,5%; y tasa de subempleo

objetivo: 3,8%).

2. Ibagué: 18,6% (tasa global de participación: 62,2%; tasa de ocupación: 50,7%; y tasa de subempleo

objetivo: 9,5%).

3. Florencia: 17,6% (tasa global de participación: 60,7%; tasa de ocupación: 50,0%; y tasa de subempleo

objetivo: 5,6%).

Con 12,6%, Santa Marta fue la ciudad con el peor desempeño al aumentar su tasa de desempleo en 4,0 puntos

porcentuales con respecto al trimestre móvil noviembre 2018 – enero 2019.

Por otra parte, las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo fueron:

1. Cartagena: 8,4% (tasa global de participación: 57,9%; tasa de ocupación: 53,0%; y tasa de subempleo

objetivo: 5,1%).

2. Barranquilla AM: 8,4% (tasa global de participación: 64,2%; tasa de ocupación: 58,8%; y tasa de

subempleo objetivo: 12,9%).

3. Pereira AM: 9,9% (tasa global de participación: 61,1%; tasa de ocupación: 55,0%; y tasa de subempleo

objetivo: 6,3%).

Bogotá D.C. registró el mejor desempeño de las 23 ciudades y áreas metropolitanas al disminuir su tasa de

desempleo en 1,0 p.p. frente al trimestre móvil noviembre 2018 – enero 2019.

Población ocupada informal

Para el trimestre móvil noviembre 2019 – enero 2020, la proporción de ocupados informales fue 46,6%, 0,2 p.p.

superior a la registrada en el trimestre móvil noviembre 2018 – enero 2019.

– Cúcuta AM registró la mayor tasa de informalidad (70,1%).

– Manizales AM presentó la menor (38,9%).

– Bucaramanga AM (57,6%) fue la ciudad con el peor desempeño en informalidad con un aumento de la proporción de población ocupada informal de 2,4 p.p. frente al trimestre móvil noviembre 2018 – enero 2019.

– Popayán (54,0%), por el contrario, registró el mejor desempeño con una reducción de -4,0 p.p.

Población joven

La tasa de desempleo de los jóvenes (14 a 28 años) se ubicó en 17,6% en el trimestre móvil noviembre 2019 – enero 2020, que evidenció una disminución de 0,5 p.p. en relación con trimestre noviembre 2018 – enero 2020. Con 29,2%, Ibagué registró la tasa de desempleo juvenil más alta del país, mientras que Pereira AM tuvo la menor tasa con 15,7%.

Migración (febrero 2019 – enero 2020)

La tasa de desempleo de la población que hace 12 meses no vivía en Venezuela se ubicó en 10,4%. En contraste, esta tasa para aquellos que sí vivían hace 12 meses en Venezuela fue 20,0%.