Recomendaciones preventivas para evitar eventual contagio de coronavirus

Ante la propagación que ha tenido el nCoV-2019-coronavirus ante el mundo, el MinSalud ha tomado medidas preventivas y de divulgación para proteger la vida de los colombianos. Ante cualquier inquietud por favor comuníquese con los puntos de contacto para estos eventos: Centro Nacional de Enlace –CNE- MSPS: CNE 007 o 321 3946552 y Equipo de Respuesta Inmediata –ERI – INS- 318 5481596.

Al respecto, el senador Juan Luis Castro Córdoba, del Partido Alianza Verde, preocupado por el tema, manifestó: “Como profesional de la salud y salubrista público no puedo ser ajeno a las informaciones que a diario se generan sobre la propagación y los efectos del coronavirus. No obstante, me preocupa sobre manera la ola de noticias falsas que inevitablemente infunden miedo en la población. Lo mejor que los ciudadanos podemos hacer en este momento es seguir las recomendaciones que el Ministerio de Salud está difundiendo a nivel nacional sobre las medidas básicas de higiene”.

El legislador agregó que es muy importante el lavado de manos, toser cubriendo la boca preferiblemente con un pañuelo o con el pliegue del codo y quedarse en casa ante la presencia de síntomas respiratorios. “Es de vital importancia seguir con atención los posibles casos que se presenten en las comunidades y tratarlos de acuerdo a la tipificación del riesgo que ha sido propuesta por el Ministerio».

También afirmó que los profesionales de la salud en las regiones que han presentado casos de sospecha, han activado sus protocolos de atención y han logrado establecer que, a la fecha, en el país no hay portadores del virus. Castro reiteró que ante cualquier sintomatología o sospecha de coronavirus lo mejor será asistir de inmediato a un centro médico en donde se pueda analizar la posibilidad de tener el virus.

Entre tanto, a los medios de comunicación les envió el siguiente mensaje: “Respetuosamente les pido que sean muy cuidadosos con la información que manejan acerca de eventuales contagios, para así evitar a toda costa que se propague el pánico entre los colombianos. Bien ha hecho el Ministerio de Salud en encender las alarmas sobre la llegada del coronavirus. Por tal razón vale la pena aprovechar el nivel de alerta de salubridad, para posar la atención de las autoridades y hacerle frente al creciente número de contagios y decesos a causa del Dengue, una problemática latente que se debe atender en varias regiones del país, incluso antes que la mediática llegada del coronavirus”, dijo el senador

Mecanismos de trasmisión, según la OMS son:

Gotas respiratorias al toser y estornudar, contacto indirecto, por superficies inanimadas y aerosoles por micro gotas. De acuerdo con la OMS, existe suficiente evidencia para indicar que el 2019-nCoV se transmite de persona a persona. De esta forma, el virus puede traspasar fronteras geográficas a través de pasajeros infectados.

Sintomatología de la enfermedad:

Fiebre, escalofríos y dolor muscular y puede desencadenar en una neumonía grave e incluso la muerte. Los síntomas que presenta el nuevo coronavirus 2019-nCoV son similares a los de cualquier Infección Respiratoria Aguda- IRA. El Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) reconoce la importancia de tomar todas las medidas necesarias para garantizar la prevención de casos, la detección oportuna y el control del evento ante el riesgo de introducción de este nuevo virus al país, por lo que se recuerda las instrucciones socializadas a todos los actores del sistema, a través de las circulares vigentes.

Recomendaciones del MinSalud en la preparación a la introducción del nCoV-2019 al país:

Prevención, manejo y control de la Infección Respiratoria Aguda –IRA.

Lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente (después de llegar de la calle, tocar superficies de instalaciones públicas como pasamanos o pomos de puertas; cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria después de toser o estornudar; al saludar de mano a otras personas, después de ir al baño, cambiar de pañal y antes de consumir o preparar alimentos).

Mantener la vivienda ventilada, iluminada, limpia y libre de humo, evitar el contacto y saludar de mano o de beso a personas que tengan gripa o tos, cubrir la boca y nariz cuando va a cambiar de temperatura, principalmente en las mañanas y en las noches.

Cubrir la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, nunca con la mano, fomentar la lactancia materna en los niños menores de 6 meses, mantener esquema de vacunación completo, de acuerdo con la edad, vacunar contra influenza en grupos de riesgo como enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Cómo cuidar una persona con IRA

En lo posible, permanecer en casa, evitar viajes y visitas lugares públicos, tratar la fiebre según orientación médica. Sí la temperatura corporal es superior a 38°C aplicar pañitos de agua tibia en las zonas del cuerpo con mayor concentración de temperatura como las axilas y pliegues de la ingle. Nunca utilizar alcohol para tal fin. Aumentar la ingesta de líquidos y ofrecer alimentos en porciones pequeñas, con mayor frecuencia.

Para niños lactantes, continuar con la lactancia materna a demanda. Se recomienda no suspenderla. No automedicarse. Suministrar únicamente los medicamentos que fueron formulados por el médico en las dosis y horarios establecidos y por el tiempo indicado. Limpiar con frecuencia la nariz, dejándola libre de secreciones o aplicar suero fisiológico por las fosas nasales. Cubrir la boca con la parte interna del codo al estornudar o toser, nunca con la mano. Usar el tapabocas ante la presencia de síntomas en niños mayores de 3 años y adultos.

Lavar las manos con agua y jabón de manera frecuente. Visitar al médico cuando la respiración sea más rápida de lo normal. Fiebre de difícil control por más de dos días. Si el pecho suena o duele al respirar. Somnolencia o dificultad para despertar. Ataques o convulsiones, decaimiento, deterioro del estado general rápidamente.

Recomendaciones para personas cuando viajen a otros países:

Evitar el contacto cercano con personas que presentan alguna infección respiratoria, asimismo no tener contacto sin protección con animales vivos o muertos de granja, animales salvajes y productos de mercados marinos. No consumir carne de caza, productos animales crudos o poco cocidos, lavarse las manos con agua y jabón de manera frecuente, especialmente antes de tocarse la boca, la nariz o los ojos; después de tocar instalaciones públicas como pasamanos o pomos de puertas; o cuando las manos están contaminadas por secreción respiratoria después de toser o estornudar y al saludar de mano a otras personas.

Si durante su viaje presenta síntomas respiratorios como fiebre, tos y dificultad para respirar, utilice tapabocas y lávese las manos con mayor frecuencia. De inmediato informe sobre su sintomatología al personal de la agencia del vuelo/barco y busque atención médica.

Al estornudar cubrir la boca y la nariz con un pañuelo desechable. Deposite los pañuelos sucios en un contenedor de basura preferiblemente con tapa, luego lávese bien las manos con agua y jabón.

Para viajeros que ingresan a Colombia

Si está presentando fiebre, tos o dificultad respiratoria informar de inmediato al personal del vuelo y al equipo de migración y diríjase al punto de atención del aeropuerto para informar sobre su sintomatología y lugar de procedencia. Si los síntomas inician durante los 14 días posteriores al ingreso a Colombia, consultar a un médico de inmediato e informar sobre viajes recientes. Utilizar permanentemente el tapabocas para prevenir la propagación de la enfermedad, lavar las manos con agua y jabón con mayor frecuencia, en especial después de toser o estornudar (mantener distancia, cubrirse la boca al toser y estornudar con pañuelos desechables o ropa).

Al regresar a Colombia, si presenta fiebre u otros síntomas consultar a un médico de inmediato, informar sobre viajes recientes y utilizar permanentemente el tapabocas para prevenir la propagación de la enfermedad.