Grupo surcoreano BTS canceló concierto en Seúl por temor a coronavirus

La banda de jóvenes surcoreanos BTS canceló su concierto programado para abril en Seúl, en medio de crecientes preocupaciones de un nuevo brote de coronavirus, dijo el viernes su sello musical Big Hit Entertainment.

“El actual brote global de coronavirus (COVID-19) nos ha vuelto imposible predecir en este momento la escala del brote durante las fechas del concierto en abril”, dijo Big Hit en un comunicado.

Los cuatro shows en el Estadio Olímpico de Seúl para el 11, 12, 18 y 19 de abril estaban programados como parte de la gira “Map of the Soul”, con la que la banda de siete chicos tienen previsto visitar 17 ciudades en septiembre, que incluyen Los Ángeles, Washington D.C, Londres y Tokio.

El sello dijo que el dinero de las entradas reservadas será devuelto en su totalidad.

La cancelación se produce después de que Big Hit eligió a JPMorgan Chase & Co, NH Investment & Securities Co Ltd y otros para manejar su oferta pública inicial (IPO), según reportes de medios.

Los conciertos, junto con la mercancía vendida en los espectáculos, son una de las principales fuentes de ingresos para las agencias de gestión.

Corea del Sur reportó 256 nuevos casos de coronavirus el viernes, elevando la cifra total del país a 2.022 y 13 muertos.

El coronavirus se originó en China antes de propagarse a otros 44 países. Reuters