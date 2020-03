Arrestaron a hija de Stiven Spielberg que quiere ser actriz porno

Mikaela Spielberg, la hija adoptiva de Steven Spielberg, fue arrestada el sábado bajo el cargo de violencia doméstica., según lo informó el portal de la revista People.

La joven de 23 años fue detenida a las 6.30 de la mañana, y permaneció en el centro Hill de Nashville, Tennessee, ciudad en la que reside, por un total de doce horas. Mikaela fue liberada luego de que se pagara una fianza de mil dólares.

En cuanto a los detalles del episodio, los mismos no han trascendido hasta el momento. Su prometido, Chuck Pankow, de 47 años, le contó a Fox News que se trató de «un malentendido» y que nadie fue lastimado. El hombre, a diferencia de Mikaela, no fue arrestado.

Hace una semana, la hija de Spielberg y Kate Capshaw le contó al medio británico The Sun que quiere hacer una carrera como actriz porno, y que sus padres, quienes la adoptaron en 1996, le dieron su aval. «Me cansé de no poder capitalizar mi cuerpo y, francamente, me cansé de que me dijeran que odiara mi cuerpo», expresó Mikaela. «También me cansé de trabajar día a día de una manera que no me satisfacía».

Por otro lado, en sus redes también se explayó respecto a su decisión. «Tengo ganas de hacer este tipo de trabajo, puedo ‘satisfacer’ a otras personas, pero eso se siente bien porque no es de una manera que me haga sentir violada», añadió, y contó que ella misma producirá los contenidos. «Segura, sensata, consensuada es el objetivo para todos ustedes. Mi cuerpo, mi vida, mis ingresos, mi elección. No le debo a una sola persona mi autonomía o virtud solo por un nombre», manifestó la joven que tuvo una infancia muy difícil.

Cuando era niña, sufrió abuso sexual por parte de hombres por fuera del ámbito familiar: «De niña era un poco mimada, pero responsable, y mis padres me criaron con los valores del trabajo duro y la dignidad humana. En el colegio me acosaron por mi apellido y por mi peso, pero cuando crecí he tenido quien me ayudara», le contó al periódico The Sun. «Cuando tenía 11 años estaba fuera de control, algo que fue creciendo y creciendo hasta hace dos años. Esa espiral terminó hace poco. Cuando tenía 21 años, solía beber cada día. Hace dos años estuve a punto de morir un par de veces», reveló la hija de Spielberg, quien luchó contra la anorexia, y quien también padece de trastorno límite de la personalidad.