Comisión de Paz del Congreso escuchó la voz de la comunidad del Catatumbo

Búsqueda urgente de la paz que permita la terminación del conflicto armado que los azota, actuación más concreta del Estado a favor de la sociedad civil, mayor protección y presencia constante del Gobierno, fueron algunos de los aspectos que los habitantes y líderes sociales del municipio de La Playa, región del Catatumbo, Norte de Santander, plantearon a la Comisión de Paz del Congreso.

La sesión estuvo acompañada por la asistencia masiva de la población civil. También concurrieron el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano; autoridades militares; de la Policía; concejales; personeros; Juntas de Acción Comunal; delegados de la ONU; Procuraduría; Fiscalía y organizaciones sociales como la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo, quienes hicieron presencia para escuchar y ser escuchados.

Durante las diferentes intervenciones de los asistentes al evento se abordaron temas como los que denominaron reiterados incumplimientos a compromisos adquiridos con los Gobiernos que desde 1987, tras el llamado Paro del Nororiente, hicieran con el fin de concretar acuerdos y a partir de allí se han presentado pliegos, acuerdo y propuestas, que según estas organizaciones siempre han sido incumplidas.

También manifestaron que tras el acuerdo de paz la expectativa creció, pero la situación sigue siendo la misma y los PDETs (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial) que se plantearon como la mejor estrategia, hoy se han venido modificando haciéndolos inviables. Por otro lado, la confrontación entre el ELN y el EPL vienen abarcando la opinión y al mismo tiempo opacando el abandono histórico y sistemático del Estado en el Catatumbo.

Al encuentro con la sociedad civil, la cual tuvo la oportunidad de manifestar a los congresistas la problemática de violencia que se ha venido presentando en esta zona del país, asistieron los senadores Roy Barreras, Iván Cepeda, John Milton Rodríguez, Sandra Ramírez, Alberto Castilla y Edgar Díaz

Durante la sesión, la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo solicitó al Gobierno promover y adelantar diálogos con los actores armados del territorio, con el fin de que estos grupos hagan parte de una paz mucho más participativa, que no excluya a ningún colombiano.

Participación de los senadores

En su intervención, el senador Roy Barreras, del partido de la U, y presidente de la Comisión de Paz, afirmó que la región del Catatumbo no está sola y “esta visita es para que las voces de los líderes sean retransmitidas y escuchadas por las instituciones y el Gobierno. Aclaro que se construirá desde lo construido y que tiene claro la prioridad de acompañar un acuerdo humanitario que deje afuera a la población del conflicto, esto con el fin de aliviar la angustiante situación que viven los habitantes de esta zona”.

Por su parte, el congresista Iván Cepeda, del Polo Democrático, manifestó: “Al visitar El Catatumbo, donde existe tanta complejidad del conflicto armado y de organizaciones armadas ilegales, me reafirmo en mi convicción de que Colombia requiere una política de paz total, que resuelva de manera simultánea y global el fin de todas las formas de violencia”.

Entre tanto, el senador John Milton Rodríguez, Colombia Justa y Libre, expresó su respeto a los asistentes y a la comunidad del Catatumbo en general, al tiempo que indicó que el Congreso no tiene sentido si no representa a las comunidades de Colombia y pidió a los grupos al margen de la ley cesar acciones en contra de la población civil. Igualmente reafirmó su compromiso y el de los congresistas de la Comisión de Paz para reconocer todo lo que expresaron los voceros y que no se quede en palabras y se pase a los hechos.

En la reunión igualmente tomó la palabra el legislador Edgar Díaz, Cambio Radical, quien dijo: “El Catatumbo espera una verdadera paz. No podemos seguir permitiendo que la violencia y el terror se apoderen de la zona. Es momento de enfocar todos nuestros esfuerzos por garantizar la seguridad y bienestar a todos sus habitantes”.

En similar sentido se pronunció el senador Alberto Castilla, Polo Democrático, quien precisó: “Desde 2018 creamos la comisión mediadora para dialogar con las insurgencias y el Gobierno no la autorizó. Se debe facilitar la gestión humanitaria, no militar, para salir definitivamente de este conflicto y Gobierno debe comprometerse con un avance social”.

La jornada concluyó con un claro mensaje por parte de todos los asistentes y es el de querer conocer la paz en ese territorio y pasar la página de la violencia.