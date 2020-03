Desde el Concejo proponen discutir metro subterráneo por la carrera 13

Loterias

Loterías y chances del 1 de marzo en el Colombia:

DORADO

Noche 0426

CULONA:

Noche 8314

ASTRO LUNA

4757 – Signo Libra

PIJAO:

1887

PAISITA:

Día 5090 – Noche 9326

CHONTICO:

Día 5256 – Noche 7468

CAFETERITO:

Noche 9445

SINUANO:

Día 1807 – Noche 3403

CASH THREE:

Día 207 – Noche 214

PLAY FOUR:

Día 7531 – Noche 4017

SAMAN:

6169

CARIBEÑA:

Día 9187 – Noche 0976

WIN FOUR:

1557

EVENING:

6239

MOTILÓN:

Tarde 9732 – Noche 3234

LA FANTÁSTICA:

Noche 0020

ANTIOQUEÑITA

Día 6446 – Tarde 6390

RESULTADOS DEL SÁBADO 29 DE FEB

Baloto 05 23 26 32 38 11

Revancha 02 07 15 16 22 04

Boyacá 3606 – Serie 343

Cauca 3079- Serie 105