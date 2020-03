NASA revela caída de contaminación en China por Coronavirus

La reducción de la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2) se notó por primera vez cerca de Wuhan, el epicentro del brote, y se extendió por toda China, según científicos de la NASA que examinaron los datos recopilados por sus satélites y la Agencia Espacial Europea.

Los mapas que comparan las concentraciones de NO2 mostraron una marcada disminución entre el 1 y el 20 de enero, antes de que se impusiera una cuarentena en Wuhan y otras ciudades, y del 10 al 25 de febrero.

«Hay pruebas de que el cambio está relacionado, al menos en parte, con la desaceleración económica luego del brote de Coronavirus», dijo el Observatorio de la Tierra de la NASA en un comunicado.

Las autoridades chinas han tomado medidas draconianas para contener la propagación del virus, como frenar el movimiento de personas, cerrar temporalmente las fábricas en todo el país y poner en cuarentena a la provincia central de Hubei, una región industrial clave donde apareció por primera vez la epidemia.

El NO2 es un compuesto que causa problemas respiratorios como el asma y se genera en por la quema de combustibles fósiles. Principalmente lo emiten vehículos y plantas de energía y puede causar problemas respiratorios.

«Esta es la primera vez que veo una caída tan drástica en un área tan amplia», dijo Fei Liu, investigadora de calidad del aire en el Centro de Vuelo Espacial Goddard de la NASA.

La crisis financiera mundial de 2008 provocó una disminución en el NO2 en varios países, pero entonces fue una caída gradual, dijo.

Pollution monitoring satellites have detected significant decreases in nitrogen dioxide over China. There is evidence that the change is at least partly related to the economic slowdown following the outbreak of coronavirus. Learn more from @NASAEarth: https://t.co/2N9GB8hfnB

— NASA (@NASA) March 1, 2020