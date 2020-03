Propinan brutal golpiza a policía durante asonada en San José del Guaviare

Loterias

Loterías y chances del 2 de marzo en Colombia:

Cundinamarca 6607 – Serie 162

Tolima 5694 – Serie 147

DORADO

Mañana 4648 – Tarde 4854

CULONA:

Día 1649 – Noche 4047

ASTRO SOL

3165 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

7434 – Signo Sagitario

PIJAO:

6658

PAISITA:

Día 0558 – Noche 8517

CHONTICO:

Día 4661 – Noche 9549

CAFETERITO:

Tarde 4180 – Noche 9050

SINUANO:

Día 4471 – Noche 1954

CASH THREE:

Día 832 – Noche 838

PLAY FOUR:

Día 7828 – Noche 1863

SAMAN:

0438

CARIBEÑA:

Día 0669 – Noche 4516

WIN FOUR:

9912

EVENING:

5769

MOTILÓN:

Tarde 2833 – Noche 3702

LA FANTÁSTICA:

Día 4989 – Noche 9548

ANTIOQUEÑITA

Día 6175 – Tarde 1198