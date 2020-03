Fiscal dice que Caso Odebrecht continuará, se dinamizará y fortalecerá su investigación

El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, ratificó su compromiso con el país de avanzar en todas las líneas de investigación del caso Odebrecht, con el único objetivo de llegar a los responsables y hasta las últimas consecuencias penales.

“El caso Odebrecht ha sido mal manejado, es decir, no hay respuestas concretas a una multiplicidad de temas que reclama Colombia. Como Fiscal General quiero que esa investigación avance. Estaba en cabeza de fiscales delegados ante el tribunal y quiero darle el más alto nivel, fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, precisó el Fiscal Barbosa.

En ese sentido, señaló que, al entregar las 35 investigaciones relacionadas con el entramado de corrupción a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, se fortaleció y unificó el proceso para obtener resultados en las 14 líneas de investigación definidas.

“Los fiscales que tienen los casos en la Fiscalía no son dueños de sus expedientes. Me preocupa en grado sumo que haya personas en la entidad que, después de que no le dan resultados al país durante años, hoy se presenten con preocupación porque estamos fortaleciendo esas investigaciones”, puntualizó.

En los próximos días, el Fiscal General de la Nación explicará con detalle la organización del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht, así como la dinámica, conformación y competencias, y quien será su fiscal coordinador.