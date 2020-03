La ANDI fija pautas para cerrar la brecha en equidad de género en sector empresarial y aumentar la productividad

–En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se realiza durante este mes de marzo, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) realizó el segundo ‘Foro de Equidad de Género’. En él la Seccional Bogotá, Cundinamarca, Boyacá y la Fundación ANDI presentaron la guía “Cerrando brechas: equidad de género en el sector empresarial”.

Este documento muestra en ocho capítulos un panorama de la equidad de género en Colombia y sus empresas, y plantea al sector privado una serie de pautas que le permitirán continuar promoviendo la equidad de género desde los negocios para cerrar las brechas existentes a través de acciones, estrategias y políticas. Además, presenta casos de éxito de compañías afiliadas como Enel, Procter & Gamble, Telefónica Movistar, Pfizer, Medtronic, Johnson & Johnson y Nestlé.

“Cerrando brechas: equidad de género en el sector empresarial” es una de las herramientas que ha construido y seguirá construyendo la ANDI con el objetivo de aportar a la transformación social a través del rol activo de las empresas, entendiendo que sus buenas prácticas se traducen en mayor bienestar, productividad y competitividad para el país. De esta manera, la guía se convierte también en una invitación a nuevos actores para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto y los resultados en esta materia.

“La ANDI como agremiación representativa en el país reconoce su rol determinante en el impulso de las estrategias y cambios que se requieren para la construcción de una sociedad más equitativa e incluyente. Consideramos que las empresas, desde sus modelos de negocio, deben incluir estrategias que promuevan la diversidad y la inclusión. Desde 2018 hemos desarrollado una estrategia de equidad para resaltar la importancia del tema en el sector empresarial a partir de diversas alianzas y acciones”, aseguró Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI.

El liderazgo de la ANDI en esta materia se ha visto reflejado con su participación en distintos escenarios. Hoy ejerce como miembro del Comité de Liderazgo y del Comité Técnico de la Iniciativa de Paridad de Género impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Ministerio de Trabajo. Adicionalmente, a través de una alianza con el Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA), el Banco Mundial, Deloitte Colombia, el Instituto Colombiano de Gobierno Corporativo y Aequales impulsa el Programa de Mujeres en Juntas Directivas. Así mismo realizó una alianza para promover la medición de las empresas afiliadas en el Ranking PAR con Aequales. También, con el fin de apoyar técnicamente a las empresas afiliadas, las Seccionales de Bogotá, Cundinamarca y Boyacá; Antioquia; Atlántico; Caldas; Santander; y Valle del Cauca de la ANDI, cuentan con Comités Especializados de Equidad de Género.

La segunda versión del ‘Foro Equidad de Género’ también contó con una agenda académica en la que participaron Henry Bradford, Rector del CESA; Margarita Barraquer, Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá; Camila Escobar, Presidenta de Procafecol (Juan Valdez); Fabián Hernández, Presidente de Telefónica Movistar; y Mauricio Rosillo, Vicepresidente Corporativo de Bancolombia. Allí se abordaron temas como las brechas salariales; la participación de mujeres en juntas directivas y cargos de dirección, y sus beneficios; y el rol de los hombres en la equidad de género en el escenario corporativo.

La equidad de género es una oportunidad para las empresas porque:

-US$28 billones podrían añadirse al PIB global si todos los países alcanzaran la equidad de género (McKnsey Global Institute, 2015). Esto incluye considerar el trabajo no remunerado que realizan las mujeres en las mediciones del PIB.

-Pasar de no tener mujeres en equipos directivos a tener al menos un 30% de mujeres en posiciones de liderazgo está directamente relacionado con un incremento en la rentabilidad de cerca de 15% (Noland, Moran y Kotschwar, 2016).

-Cuando las compañías tienen un balance óptimo (definido como una presencia entre 40% y 60% de mujeres) alcanza hasta 8% más de retención de personal, 9% más de retención de cliente, y 14% más en compromiso de los empleados con la empresa (Sodexo, 2018).

-Las empresas en las que hombres y mujeres son tratados de manera más equitativa son hasta seis veces más innovadoras que aquellas donde no hay equidad (Accenture, 2019).

-Los estándares financieros y de inversión toman en cuenta para el análisis de solidez de las empresas la participación de mujeres en cargos de liderazgo (BlackRock, 2019).

-El Índice de Sostenibilidad del Dow Jones establece dentro de sus criterios de evaluación la participación de mujeres en cargos directivos, especialmente en sus juntas directivas, estrategias de retención de talento y desarrollo de capital humano (Dow Jones, 2019).

Así estamos en equidad de género en el país

Posición de Colombia en el Informe Global de Brecha de Género Global (Gender Gap Report) que elabora el Foro Económico Mundial:

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) 2019 que elabora el Dane y que mide los indicadores de empleo reveló que:

La Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) según sexo 2019 que elabora el Dane y que mide los indicadores de trabajo reveló que: