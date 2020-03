SuperCADE 20 de Julio no está prestando servicio

La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, lamenta la situación de emergencia que se presentó por la caída de una estructura metálica con sus respectivos vidrios en el SuperCADE 20 de julio, como consecuencia de un vendaval que afectó el sector.

Así mismo, informó que estará atenta, junto con las autoridades respectivas, de la evolución de los ciudadanos que resultaron afectados por este incidente.

Por lo anterior, este punto de la RedCADE no atenderá al público hasta tanto no se solucioné el proceso de intervención que se requiere. No obstante, para garantizar la prestación del servicio, los ciudadanos cuentan con otros puntos de la red para realizar sus diligencias en este sector de la ciudad, como son los CADES más cercanos, en:

– La Victoria Diagonal 37 Sur No. 2-00 Este

– Santa Lucia Avenida Caracas No. 41b – 30 Sur

– Candelaria Calle 60ª Sur No. 28-80

– Tunal Carrera 24c No. 48-94 Sur Centro Comercial Ciudad Tunal

«Trabajaremos por restablecer el servicio lo más pronto posible y haremos acompañamiento a los ciudadanos lesionados por esta situación originada en un evento ajeno de carácter natural» afirmó la Secretaria General de la Alcaldía mayor de Bogotá, Margarita Barraquer.