Vendaval en el 20 de Julio dejó 11 heridos y cuantiosos daños en el Super CADE

Las autoridades confirmaron 11 personas lesionadas y cuantiosos daños estructurales en el techo del Súper CADE del barrio 20 de JUlio, tras registrarse en las últimas horas un vendaval que azotó con fuerza a esta zona del sur de Bogotá.

Luego de presentarse la emergencia, al lugar acudieron unidades de bomberos de la estación Bellavista, Restrepo y el equipo Técnico de Rescate, quienes brindaron atención prehospitalaria a los heridos, según informó la Secretaría Distrital de Salud.

Los organismos de emergencia informaron que las personas afectadas no sufrieron lesiones de gravedad, y se encuentran fuera de peligro.

Este es el balance del incidente presentado en el Súper Cade del 20 de Julio en la tarde de hoy ? Estuvimos en el lugar con @IDIGER @SectorSalud @defensa_civil_b @PoliciaBogota @SectorMovilidad @Bogota pic.twitter.com/RCRqunPlaf — Bomberos de Bogotá (@BomberosBogota) March 3, 2020

Frente a este percance, este punto de la RedCADE no atenderá al público mientras se adelantan los trabajos de reparación.

El IDIGER evaluó los daños y recomendó restricción de uso de la zona de atención al usuario, restricción de uso del espacio denominado Recinto Ferial y restricción de uso sendero peatonal en Carrera 5 con Calle 30.

Los ciudadanos podrán drealizar sus diligencias en los CADES más cercanos:

La Victoria

Diagonal 37 Sur No. 2-00 Este

Santa Lucia

Avenida Caracas No. 41b – 30 Sur

Candelaria

Calle 60ª Sur No. 28-80

Tunal

Carrera 24c No. 48-94 Sur

Centro Comercial Ciudad Tunal