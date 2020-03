El 18 de marzo vence plazo para que parqueaderos públicos se inscriban en el Registro Distrital de Estacionamientos

Loterias

Loterías y chances del 4 de marzo en Colombia:

Baloto 04 09 14 31 34 15

Revancha 05 12 14 15 40 05

Meta 7461 – Serie 109

Manizales 9521 – Serie 076

Valle 5778 – Serie 157

DORADO

Mañana 9980 – Tarde 1827

CULONA:

Día 4821 – Noche 6019

ASTRO SOL

6620 – Signo Piscis

ASTRO LUNA

6149 – Signo Acuario

PIJAO:

7455

PAISITA:

Día 1815 – Noche 0811

CHONTICO:

Día 1959 – Noche 9096

CAFETERITO:

Tarde 3016 – Noche 5120

SINUANO:

Día 1057 – Noche 2221

CASH THREE:

Día 847 – Noche 523

PLAY FOUR:

Día 8786 – Noche 3975

SAMAN:

9348

CARIBEÑA:

Día 4750 – Noche 8217

WIN FOUR:

6940

EVENING:

2777

MOTILÓN:

Tarde 6441 – Noche 6973

LA FANTÁSTICA:

Día 3602 – Noche 4580

ANTIOQUEÑITA

Día 4850 – Tarde 5401