Inicia campaña de lavado de manos en TransMilenio para prevenir infecciones

El correcto lavado de manos es una de las medidas más importantes para evitar las infecciones respiratorias agudas, entre ellas el Coronavirus (COVID-19), por eso, la Secretaría de Salud inició una campaña por los sitios de alta influencia como estaciones de TransMilenio para enseñar cómo se deben lavar las manos correctamente.



¿De qué se trata la campaña?

La idea es que todos aprendamos cómo y cuándo debemos lavarnos las manos correctamente para prevenir infecciones. La Secretaría de Salud no solo en este momento promueve el lavado de manos, ya que es la medida más fuerte para prevenir las infecciones, lo que solicita en estos momentos es que se intensifique esta práctica.

La importancia de lavarse las manos es que al hacerlo se eliminan los virus y los microorganismos que están en ellas y así se disminuye el riesgo de contraer infecciones.

La Secretaría de Salud recuerda que la primera medida para prevenir infecciones es el lavarse las manos, el tapaboca solo se debe usar en caso de que se tenga algún síntoma respiratorio, si no se tiene, o no se está cuidando a una persona que lo tenga no se debe usar.

Importante

El lavado de manos se debe hacer con agua y jabón o con un desinfectante a base alcohol, lo importante es saber en qué momentos se debe hacer con cada uno. Con agua y jabón cuando se tienen las manos visiblemente sucias.