Nuevamente Bogotá bajo alerta amarilla

–Las altas concentraciones de material particulado durante las últimas horas en Bogotá, ocasionadas principalmente por los incendios y altas temperaturas en los Llanos Orientales, Cundinamarca, la Orinoquía y Venezuela, y los vientos que traen ese material particulado, obligaron a la Administración distrital a declarar la alerta amarilla en toda la ciudad.

La decisión se adoptó por parte de la autoridad ambiental de Bogotá, como una medida responsable para proteger la salud de toda la población, especialmente de los niños y adultos mayores, como grupo más vulnerable ante esta situación.

La medida preventiva se toma luego de observar que durante las últimas 48 horas las estaciones de Carvajal – Sevillana, Kennedy, Fontibón y Móvil Carrera Séptima han mostrado niveles de concentración de material particulado PM 2.5 superiores a 35,4 microgramos/metro cúbico, contaminante con mayor potencial para afectar la salud de las personas.

Las altas temperaturas de las últimas semanas en los Llanos Orientales, el incremento de incendios forestales en la región y vientos que provienen del noreste, que han arrastrado el material particulado hacia la ciudad, han sido los factores determinantes para las altas concentraciones de material particualdo en la atmósfera de la ciudad. Asimismo, la presencia de nubes sin lluvia ha limitado la dispersión vertical de los contaminantes en la atmósfera.

-La medida se toma de carácter preventivo y temporal mientras mejoran las condiciones de calidad del aire en la ciudad.

La Secretaria de Ambiente expuso así las medidas:

-Incendios y altas temperaturas en zonas de Cundinamarca, Casanare, Meta y Venezuela han arrastrado el material particulado que ha influido en la calidad del aire de Bogotá.

-La aparición de tiempo seco hacen más frecuentes las inversiones térmicas.

-Las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 00:01 a.m. (amanecer del sábado) hasta las 11:59 a.m. (mismo sábado). Así durante los días que dure la alerta.

-La medida de restricción a particulares y motos NO COMIENZA ESTE VIERNES. Inicia el sábado 7 de marzo y se mantendrá durante el tiempo que dure la alerta amarilla.

-La medida de restricción a vehículos de carga mayores a 10 años de antigüedad COMIENZA ESTE VIERNES.

-Las restricciones a vehículos de carga regirán a partir del viernes 6 de marzo desde las 17:00 horas.

-Para los vehículos particulares y motos, a partir de este sábado 7 de marzo a las 6:30 a.m. a 6:00 p.m., con restricción en toda la ciudad. El domingo irá desde las 6:30 a.m. hasta las 2:00 p.m. durante el tiempo que dure la restricción.

Puntos calientes.

A estos fenómenos se suman las emisiones propias que genera una ciudad como Bogotá.

Durante el tiempo que dure la alerta, la Secretaría de Ambiente mantendrá un continuo seguimiento y control a las fuentes generadoras (fijas – móviles) de emisiones de material particulado, además, realizará monitoreo a los factores externos que puedan influenciar en la calidad del aire.

¿Dónde se declara la alerta amarilla?

Dentro del perímetro urbano de Bogotá.

RESTRICCIÓN A OPERACIÓN DE INDUSTRIAS

Las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 00:01 a.m. hasta las 11:59 a.m. durante el tiempo que dure la alerta.

La Secretaría de Ambiente invita a todos los ciudadanos a moverse de manera inteligente y sostenible como en bicicleta, transporte público, y si es necesario utilizar el vehículo particular, compartirlo.