Primer paciente con coronavirus en Perú trabaja en una aerolínea

El peruano de 25 años que se convirtió en el primer caso de coronavirus en Perú regresó de un viaje por Europa el pasado 26 de febrero, acudió con síntomas a una clínica el pasado miércoles y este viernes permanece en aislamiento domiciliario, informó la ministra de Salud, Elizabeht Hinostroza.

El Ministerio de Salud activó el jueves el protocolo para casos sospechosos del coronavirus, tras ser alertado por la clínica donde fue atendido el paciente, y un equipo especializado se trasladó a la casa del hombre para examinarlo y tomar las muestras, indicó Hinostroza.

«El resultado salió en seis horas, se informó como positivo. Actualmente, el paciente se encuentra en aislamiento domiciliario y su condición clínica es estable», agregó la ministra en una rueda de prensa con otras autoridades sanitarias en el país.

Los familiares de este paciente están siendo evaluados constantemente por el Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades del ministerio, y de igual forma se contactará a sus compañeros de trabajo para descartar que haya habido contagios en ese lugar.

La aerolínea Latam informó que el paciente es trabajador suyo y que se reportó enfermo después del viaje que hizo a Europa en sus vacaciones.

«Cabe mencionar que durante su estadía en Europa, el colaborador no se encontraba ejerciendo funciones, sino estaba en periodo de vacaciones y realizó todos sus vuelos (inclusive el de retorno) con otras aerolíneas», indicó la Gerencia de Asuntos Corporativos de Latam en un comunicado.

Latam agregó que, desde el momento en que retornó al Perú de sus vacaciones, el paciente «no ha regresado a ejercer sus labores en nuestra compañía, ya que se reportó que contaba con descanso médico».

La empresa enfatizó que «cumple con todas las exigencias sanitarias requeridas por las autoridades locales respecto del manejo de las enfermedades infectocontagiosas en todos los países donde operamos».

La ministra Hinostroza insistió en que «se trata del primer caso de coronavirus en el Perú» y pidió tener «confianza en el sistema de salud del Gobierno, el cual está preparado para afrontar esta epidemia».

«Contamos con las personas, recursos e infraestructura idóneos para este fin», afirmó la alta funcionaria.

Ante la confirmación del primer caso en Perú, Hinostroza aclaró que la mejor medida de prevención es el lavado constante de manos y no así el uso de mascarillas.

«Estas son para personal que atiende a un paciente infectado y para que un paciente no contamine a otro. No es para que los ciudadanos usen mascarillas porque eso no les protegerá de la infección», explicó.

Por su parte, el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Perú, Rubén Mayorga, declaró a la prensa que la mortalidad, en los casos detectados de coronavirus en China y otros países, va aumentando a partir de los 50 años de edad y especialmente en pacientes crónicos con hipertensión, problemas cardiovasculares, diabetes y cáncer.