Regresa a Bogotá la artista Lindsey Stirling – The Artemis Tour

Regresa a Bogotá Lindsey Stirling para un concierto exclusivo que se realizará en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán. Stirling es reconocida por ser una violinista innovadora y que ha llevado el violín a terrenos inexplorados de la música electrónica.

Después de posicionarse en el número 2 en el Billboard Top 200 y en el #1 en la lista de álbumes de baile/electrónica, ocupando el número 1 en la lista de álbumes clásicos durante 21 semanas consecutivas y de recibir un premio Billboard Music Award por Top Dance / Electronic Álbum, su segundo opus Shatter Me no solo obtendría una certificación RIAA Gold, sino que se clasificaría como el álbum número 2 de baile electrónico y el álbum clásico número 1 en las listas de fin de año de Billboard en el 2015.

El tercer álbum de estudio de Lindsey, Brave Enough, debutó en el puesto número 5 en la lista de álbumes Top 200 de Billboard y pasó a obtener el primer puesto en la lista de Billboard de Top Dance Álbum Electrónico de fin de año, lo que le valió a Stirling un premio Billboard Music Award 2017 por Top Dance Álbum Electrónico. También en 2017, Lindsey lanzó su primer álbum navideño titulado Warmer in the Winter. Con canciones clásicas y originales, el álbum se convirtió en el nuevo álbum de Navidad número 1 de 2017. También fue el álbum navideño más vendido y el mejor álbum navideño en Pandora con más de 40 millones de giros.

Ubicación Teatro Jorge Eliécer Gaitán Carrera 7 No. 22 – 47 Ingreso / Boletería Entrada con costo Platea Delantera $300.000 + servicio

Platea Posterior $260.000 + servicio

Palco $210.000 + servicio

Balcón Delantero $180.000 + servicio

Balcón Posterior $140.000 +servicio Edad mínima 8 años Tipo de Evento Concierto Código Pulep PHG813 Aforo del lugar 1650