Emprendedores de Cundinamarca podrán promocionar y vender sus productos en el Festival Estéreo Picnic

Como parte de la estrategia con la que la Gobernación de Cundinamarca busca fortalecer el emprendimiento y posicionar sus productos, 23 emprendedores de los sectores artesanal y agroindustrial del departamento tendrán la oportunidad de participar en uno de los festivales de música más importantes del continente, el cual goza además de enorme reconocimiento a nivel nacional e internacional y alrededor del cual se espera que se congreguen cerca de 100.000 personas este año para disfrutar del espectáculo ofrecido por artistas de la talla de Guns and Roses, The Chemical Brothers y The Strokes.

El evento que será la vitrina de famosos artistas y en el cual serán comercializados además otros productos de diversos sectores y regiones del país, será el escenario propicio para que los emprendedores de Cundinamarca expongan sus productos, aumenten sus ventas y promocionen sus marcas. El Festival que ha sido además históricamente el número uno en tendencias de redes sociales durante los días que se realiza y el epicentro de conversación acerca de temas como música, arte, cultura y gastronomía, se ha convertido con el pasar de los años en una magnífica plataforma para que emprendimientos y nuevos productos se den a conocer y consigan posicionarse

«Somos conscientes de la enorme contribución que realizan los emprendedores cundinamarqueses a la economía del departamento y de sus municipios y por eso queremos apoyarlos. Sabemos que si ellos crecen, posicionan sus productos y aumentan sus ventas, crece el empleo y mejora la calidad de vida de nuestros habitantes», afirmó Nicolás García gobernador de Cundinamarca.

Natalia Tavera, esposa del gobernador y quien esta semana ha estado dedicada a promocionar la convocatoria mediante la cual serán seleccionados los emprendimientos que irán al FEP, afirmó que «esta es una maravillosa oportunidad no solo para los emprendedores sino para el departamento. Queremos que se presenten la mayor cantidad posible de ellos y que la representación del departamento sea la más rica y variada posible. Queremos que al terminar el festival no solo se hable del espectáculo y de los artistas sino también de Cundinamarca, de sus municipios y de su gente. Queremos que en las personas que asistan quede el interés de salir a visitar nuestras poblaciones, conocer nuestros paisajes, comprar nuestros productos y, sobre todo, que les quede claro que esta es la región del progreso, el epicentro de los más grandes eventos y la tierra de los mejores productos».

El Festival Estéreo Picnic se realizará del 3 al 5 de abril de este año y la convocatoria para los emprendedores que quieran participar se llevará a cabo del 3 al 10 de marzo. El Departamento financiará la participación de 19 emprendimientos del sector artesanal y agroindustrial dentro del área denominada HIPPIE MARKET destinada para la Gobernación de Cundinamarca y la participación de 4 emprendimientos del sector agroindustrial (cafés especiales, derivados del café, derivados del cacao, derivados de panela y jugos de fruta) en el stand de alimentos de Cundinamarca.

Los interesados en participar de la convocatoria deberán ingresar al link:

http://www.cundinamarca.gov.co/Home/SecretariasEntidades.gc/SecCompyDesEconomico/SecCompyDesEcoDespliegue/asservalciu_seccompetiydesaeco/convocatorias+2020/convocatoria+estereo+picnic