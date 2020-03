Pico y placa ambiental extendido para carros particulares y motos continúa en Bogota por mala calidad del aire

–Como consecuencia de la mala calidad del aire, la restricción de pico y placa extendido continúa este lunes 9 de marzo y a lo largo de la semana para vehículos particulares y motocicletas de acuerdo con el último dígito del número de la placa.

Este lunes aplica para los vehículos cuya placa termine en dígito impar, entre las 6 a.m. y las 7 y 30 p.m.

Nota: para las motos cuya placa termine en letra, está medida se aplicará tomando el último número antes de la letra de la placa.

La Secretaría de Movilidad informó que las medidas tomadas con motivo de la alerta amarilla declarada por la calidad del aire en el perímetro urbano de Bogotá y que rigen desde el viernes pasado para los vehículos de carga.

Considerando las necesidades de limitación de emisiones contaminantes a la atmósfera provenientes de fuentes móviles, y teniendo en cuenta el pico de concentraciones de PM10 y PM2.5 que se tiene en la ciudad, se restringe transitoriamente la circulación de vehículos a motor de la siguiente manera:

PARA LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA MAYORES A 10 AÑOS

De lunes a viernes

En los periodos comprendidos desde las 6:00 y hasta las 12:00 horas del mediodía y desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

Los fines de semana tendrán restricción los sábados, domingos y festivos

– Desde las 05:00 hasta las 21:00 horas, rotativo de acuerdo con el último dígito de la placa par o impar del vehículo

EXCEPCIONES:

-Exceptuar de las restricciones transitorias las siguientes categorías de vehículos:

-Los vehículos eléctricos y los de cero emisiones

-Caravana presidencial

-Vehículos de servicio diplomático o consular

-Carrozas fúnebres

-Vehículos de organismos de seguridad del Estado

-Vehículos automotores y motos de emergencia

-Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de Discapacidad

-Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios

-Vehículos automotores y motos destinados al control del tráfico y grúas

-Vehículos de control de emisiones y vertimientos

-Vehículos y motocicletas Militares, de Policía Nacional y de Organismos de Seguridad del Estado

-Motocicletas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada.

-Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección a ciudadanos que tengan medidas de protección.

-Vehículos de transporte escolar

-Vehículos de valores, los de alimentos perecederos, animales vivos, flores y gases medicinales.

Las motocicletas utilizadas por:

-Las empresas que prestan servicio domiciliario

-Las que prestan servicio de correspondencia

-Las que prestan servicio a las empresas de telecomunicaciones de redes fijas o inalámbricas.

-Las que prestan servicio a las empresas de Televisión

-Los medios de comunicación con su debida identificación

-Los camiones cisterna de transporte de combustible, que se encuentren cargados o vacíos

-Vehículos de medios de comunicación

-Vehículos de autoridades judiciales

-Vehículos de transporte de materiales y maquinaria para obras públicas

-Empresas de transporte de carga que se encuentren vinculadas al Programa de Autorregulación Ambiental

RECOMENDACIONES PARA LA SALUD

Las personas más vulnerables a esta situación son los menores de cinco años, los adultos mayores de 60 años, las mujeres gestantes, los fumadores, consumidores de sustancias psicoactivas y quienes padecen enfermedades cardiovasculares, cáncer, diabetes o respiratorias crónicas (asma o EPOC).

En población general:

-Intensificar medidas de limpieza en la vivienda.

-Evitar el consumo y exposición de tabaco, quema de basuras u otro tipo de materiales.

-Consumir abundante agua y evitar bebidas azucaradas y gasificadas.

-Evitar cambios bruscos de temperatura.

-Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente.

-Estar atento ante dificultades respiratorias y asistir inmediatamente al médico.

-Realizar actividad física con moderación (caminar o montar bicicleta o patineta), hacer pausas en recorridos largos o en horas de alta contaminación (6 a 10 am).

-No practicar deporte al aire libre, hacerlo en espacios cerrados y con buena ventilación.

-Las mujeres gestantes deben abstenerse de realizar actividad física al aire libre.

-Utilizar transporte público o compartir el vehículo particular.

-Mantener al día revisión técnico-mecánica de los automotores.

En población menor de 5 años:

-Restringir la permanencia al aire libre de menores con síntomas de enfermedad respiratoria.

-Si el niño tiene flujo nasal, realice lavados con suero fisiológico o solución salina tibia mínimo 3 veces al día.

-Revisar y completar esquemas de vacunación.

-No exponerlos al humo de cigarrillo.

-Consultar inmediatamente al médico si un menor de 5 años presenta:

-Decaimiento a pesar de no tener fiebre.

-Estar somnoliento o irritable.

-Respirar rápidamente “silbido en el pecho” o se le hunden las costillas.

-Tiene fiebre persistente durante más de tres días o es difícil de controlar.

-No come nada o vomita todo.

-Tiene ataques o convulsiones.

-Tiene tos persistente, que le provoca nauseas, vómito o que se ponga rojo.

Hay cambios de coloración en los labios y la piel.

En población mayor a 60 años:

-Restringir la permanencia al aire libre de personas que presenten problemas respiratorios o cardiovasculares.

-No interrumpir ninguna medicación ordenada por el médico.

Consultar al médico si una persona mayor presenta:

-Confusión o alteraciones de conciencia.

-Fiebre difícil de controlar.

-Respira rápidamente, o le “silba el pecho” al respirar.

-Dolor en el pecho (precordial).

Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud deben fortalecer las estrategias de atención a población con síntomas respiratorios con énfasis en infancia, persona mayor y pacientes con enfermedades crónicas tales como:

-Establecer zonas de triage para la población que consulta por síntomas respiratorios y analizar la necesidad de evaluar zonas de aislamiento respiratorio en servicios de urgencias.

-Activar y garantizar funcionamiento adecuado de salas ERA con estimación de insumos requeridos para el posible aumento de la demanda del servicio, así como verificar el criterio de inclusión de población adulta con sintomatología respiratoria a salas ERA.

-Ampliar oferta de consulta prioritaria a población con síntomas respiratorios y alérgicos.