La OMS declara como «pandemia» el brote del coronavirus

–La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció este miércoles que declara como «pandemia» el brote de coronavirus, que se extiende por 114 países, afecta ya a 118 mil personas y deja 4 mil 291 fallecimientos.

«Debido a su propagación mundial, COVID19 es ahora una pandemia», anunció el Director General de la OMS, Tedros Adhanom, por lo que pidió a los países intensificar las acciones para mitigar la propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, y salvar vidas.

«La OMS ha estado evaluando este brote durante todo el día y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad, como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el covid-19 puede caracterizarse como una pandemia», afirmó el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una conferencia de prensa.

«Podemos esperar que el número de casos, de decesos y de países afectados aumente en los próximos días y semanas, advirtió el director de la OMS.

«Nunca antes habíamos visto una pandemia provocada por un coronavirus . Y nunca antes hemos visto una pandemia que pueda controlarse al mismo tiempo. La OMS ha estado en modo de respuesta total desde que se nos notificaron los primeros casos», precisó Tedros.

La pandemia es una enfermedad u otra afección de salud que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región.

Una epidemia es cuando una enfermedad se presenta con frecuencia inusual dentro de un determinado país y durante un período de tiempo. Sin embargo, se produce una pandemia cuando surge un nuevo virus que se propaga por el mundo y la mayoría de las personas no tienen inmunidad contra él. A esta se le acompaña el aumento extraordinario del número de casos de una enfermedad infecciosa.

El director de la OMS dijo que «Pandemia no es una palabra para usar a la ligera o descuidadamente. Es una palabra que, si se usa incorrectamente, puede causar un miedo irrazonable o una aceptación injustificada de que la lucha ha terminado, lo que lleva a sufrimiento y muerte innecesarios».

«Describir la situación como una pandemia no cambia la evaluación de la OMS sobre la amenaza que representa este coronavirus. No cambia lo que está haciendo la OMS, y no cambia lo que los países deberían hacer», advirtió Tedros.

«Llamamos todos los días a los países para que tomen medidas urgentes y agresivas. Tocamos el timbre de la alarma alto y claro», complementó.

El coronavirus ya se extiende por 114 países y territorios.

Aparte de China, la mayoría de los casos de coronavirus han sido detectados en Italia, Irán y Corea del Sur. Entre los países europeos, Francia, España y Alemania también registraron cientos de infectados.

En América Latina, se reportan 34 casos confirmados en Brasil; 19 en Argentina; 17 en Chile y en Ecuador; 11 en Perú; nueve en Colombia; nueve en Costa Rica; ocho en Panamá; siete en México; dos en Bolivia; uno en República Dominicana; y uno en Paraguay.

El jefe de la OMS destacó que hasta ahora «81 países no han reportado ningún caso de COVID19, y 57 países han reportado 10 casos o menos. No podemos decir esto en voz alta, o claramente, o con la suficiente frecuencia: todos los países pueden cambiar el curso de esta pandemia». (Con Información de Twitter y RT).