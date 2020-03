Así va la venta de viviendas de interés social en lo que lleva 2020 en Bogotá

Loterias

Loterías y chances del 11 de marzo en Colombia:

Baloto 08 – 19 – 25 – 36 – 38- 06

Revancha 23 – 25 – 26 – 27 – 41 – 09

Meta 9768 – Serie 020

Manizales 9316 – Serie 185

Valle 2074 – Serie 195

DORADO

Mañana 3652 – Tarde 5530

CULONA:

Día 9053 – Noche 7787

ASTRO SOL

4037 – Signo Sagitario

ASTRO LUNA

1982 – Signo Leo

PIJAO:

4561

PAISITA:

Día 5379 – Noche 9208

CHONTICO:

Día 2536 – Noche 4483

CAFETERITO:

Tarde 2616 – Noche 9510

SINUANO:

Día 8654 – Noche 0239

CASH THREE:

Día 596 – Noche 497

PLAY FOUR:

Día 1741 – Noche 0332

SAMAN:

8447

CARIBEÑA:

Día 7184 – Noche 7156

WIN FOUR:

0290

EVENING:

2505

MOTILÓN:

Tarde 9070 – Noche 5994

LA FANTÁSTICA:

Día 2743 – Noche 5399

ANTIOQUEÑITA

Día 5633 – Tarde 7500