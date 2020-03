Trump suspende vuelos entre Europa y EE.UU por el coronavirus

–El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión de todos los vuelos comerciales desde los países de Europa a Estados Unidos con la excepción del Reino Unido para prevenir la propagación del coronavirus. La suspensión entrará en efecto la medianoche del viernes y durará al menos 30 días, detalló Trump en una mensaje televisado a la nación desde el Despacho Oval.

«He decidido tomar varias medidas, fuertes pero necesarias, para proteger la salud y el bienestar de todos los estadounidenses. Para evitar que nuevos casos ingresen a nuestras fronteras, suspenderemos todos los viajes desde Europa a Estados Unidos», señaló Trump.

El mandatario estadounidense explicó que la prohibición anunciada busca cerrar la entrada a «cualquier cosa» que venga de Europa, incluidas las mercancías y el comercio. En un tuit posterior, sin embargo, Trump dijo que la prohibición «detiene personas, no bienes».

«Estas restricciones se irán ajustando según las condiciones sobre el terreno», afirmó el presidente durante su discurso, al explicar que se harán excepciones para los estadounidenses que quieran regresar de Europa y se sometan a rigurosos análisis de detección del virus.

Trump tildó al COVID-19 de «virus extranjero» y culpó a los países europeos de parte de su propagación en Estados Unidos. «La Unión Europea no tomó las mismas precauciones (que EE.UU.) y no restringió los viajes desde China y otros focos (del virus). Como consecuencia, una gran cantidad de nuevos casos en EE.UU. fueron provocados por viajeros venidos de Europa», dijo. El líder estadounidense agregó durante su alocución que por el descenso de nuevos casos en China y Corea del Sur su Gobierno «reevaluará» las restricciones de viaje impuestas a esos países.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó tras el discurso de Trump una orden que prohíbe la entrada a Estados Unidos de todas las personas extranjeras que hayan estado en el espacio Schengen durante los 14 días previos al viaje.

Batalla económica contra la pandemia

Además de la suspensión de los viajes desde Europa, el mandatario también hizo públicas una serie de medidas económicas para contrarrestar los efectos del coronavirus. Trump anunció con efecto inmediato un programa gubernamental de préstamos a bajo interés para las compañías afectadas por el coronavirus y dijo que pedirá al Congreso la aprobación de 50.000 millones de dólares adicionales para financiarlo.

El mandatario también aplicará una prórroga fiscal sin intereses para personas y empresas afectadas por el COVID-19, que según dijo aportará una liquidez de 200.000 millones de dólares a la economía estadounidense. Asimismo, el mandatario insistió en su petición al Congreso de aprobar una reducción del impuesto federal sobre la nómina.

Finalmente, anunció que aprobará «una medida de emergencia sin precedentes» para que las personas que no puedan trabajar como consecuencia del coronavirus ya sea por enfermedad, cuarentena, o por cuidar de terceros, no pierdan sus salarios. De acuerdo con The Economist, un cuarto de los empleados estadounidenses no tiene acceso a baja por enfermedad.

Trump defendió la solidez de la economía estadounidense tras las drásticas caídas bursátiles de los últimos días y dijo que los bancos e instituciones financieras «están totalmente capitalizados e increíblemente fuertes».

Estados Unidos suma más de 1.200 casos de coronavirus y al menos 36 fallecidos.

Bruselas responde

La Unión Europea evaluará este jueves (12.03.2020) la decisión de Washington prohibir todos los viajes desde Europa. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, anunció en un mensaje en la red social Twitter a primera hora de la mañana del jueves que, tras la prohibición decretada por el presidente Trump, la UE «evaluará la situación hoy» y resaltó que «debe evitarse cualquier ruptura económica».

«Europa está tomando todas las medidas necesarias para contener la propagación del Covid19, para limitar el número de personas afectadas y apoyar la investigación», dice Michel en su Twitter. (Información DW).