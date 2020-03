Viajeros que deseen ingresar a Colombia deberán presentar declaración de “Control Preventivo Contra el Coronavirus”

A partir de este jueves, todos los viajeros que deseen ingresar al territorio colombiano deberán presentar al Oficial de Migración Colombia la declaración de “Control Preventivo Contra el Coronavirus”. Este registro será un requisito obligatorio y la persona que se niegue a realizarlo será sujeto de una medida administrativa.

Según lo indicó el Director General de Migración Colombia; Juan Francisco Espinosa Palacios, este registro se puede diligenciar a través de la página web de Migración Colombia; http://www.migracioncolombia.gov.co/controlpreventivocontraelcoronavirus

Esta disposición se suma a la anunciada por el Ministerio de Salud, de adoptar la medida de aislamiento preventivo, por 14 días, para todos aquellos viajeros que lleguen a Colombia provenientes de China, España, Francia e Italia.

Según lo indicó el Director General de Migración Colombia, son más de 60 mil los viajeros, nacionales y extranjeros, que mensualmente llegan al país provenientes de estos cuatro destinos y quienes deberán, a partir de mañana, acatar esta medida de aislamiento preventivo, que no tiene otra finalidad que prevenir la propagación del Covid-19 en el territorio nacional.

Así mismo, el jefe de la autoridad migratoria colombiana indicó que Migración Colombia hará verificaciones aleatorias a los viajeros en sus sitios de aislamiento con el fin de validar que se esté cumpliendo con la medida y que aquellos ciudadanos que no acaten esta disposición podrán ser sujetos de sanciones administrativas, así como sanciones penales.

Frente a los controles para los buques, el Director de Migración Colombia aclaró que no se dará autorización de desembarco a ninguno, hasta que no se verifique en una posición remota la condición de salud de sus ocupantes.

En ese orden de ideas los controles establecidos por Migración Colombia para los viajeros que deseen ingresar al territorio nacional serían;

1. Parametrización de viajeros provenientes de países con riesgo focalizado y generación de alertas a Puesto de Control Migratorio y autoridades de salud. – El Centro Conjunto de Análisis Migratorio (CECAM) se encargará de identificar los viajeros que provengan o hayan estado en países con riesgo de contagio; China, Japón, Corea del Sur, Irán, Alemania, Italia, Francia, España, Ecuador y Estados Unidos, previo a su arribo al país y de elevar una alerta a las autoridades de salud y a los Puestos de Control Migratorio. Diariamente son analizados más de 24 mil registros de viajeros ingresando a Colombia.

2. Exigencia a los viajeros de la declaración de “Control Preventivo Contra el Coronavirus” – Previo al ingreso al territorio nacional, todos los viajeros, deberán diligenciar una declaración de salud, a través de la web de Migración Colombia. En el caso de aquellos viajeros que ingresan a Colombia por el Aeropuerto Internacional EL Dorado de la ciudad de Bogotá, el cual registra más del 60% de los flujos de ingreso al país, que no hayan diligenciado el formulario lo podrán hacer en línea desde esta terminal área gracias a la habilitación de una red WiFi gratuita instalada por el concesionario OPAIN.

3. Divulgación de información relacionada con los controles y la prevención de contagio del Coronavirus – En los Puestos de Control Migratorio se han instalado pendones, afiches, rompetráficos y cenefas en los que se informa a los viajeros sobre los controles frente al Coronavirus. Así mismo se están entregando folletos con información preventiva.

4. Formulación de Preguntas del Protocolo de Minsalud – Una vez en el filtro el viajero deberá responder una serie de preguntas acerca de su origen, recorrido, personas con las que ha estado en contacto y sintomatología.

5. Revisión de sellos de pasaportes y reporte de novedades – Durante el proceso de control migratorio el Oficial de Migración se encargará de validar los sellos estampados en los pasaportes y registrará en el sistema Platinum de Migración Colombia, cualquier eventualidad que indique el viajero respecto a su estado de salud.

6. Traslado a sanidad portuaria – Los viajeros provenientes de China, Japón, Corea del Sur, Irán, Alemania, Italia, Francia, España, Ecuador y Estados Unidos serán trasladados a sanidad portuaria con el fin de que la autoridad de salud realice los tamizajes correspondientes y determine si un viajero debe ser trasladado a un centro asistencial o no. A la fecha más de 1.600 viajeros han sido trasladados a las autoridades sanitarias.

7. Suspensión del servicio de Migración Automática y Biomig – Inicialmente se había restringido el ingreso al país por los sistemas biométricos a aquellos viajeros provenientes de China, Japón, Corea del Sur, Irán, Alemania, Italia, Francia, España, Ecuador y Estados Unidos. Desde el pasado viernes, 6 de marzo, se suspendieron estos servicios para todos los viajeros.

8. Procedimiento de Control Migratorio – vehicular y peatonal en el CENAF del Puente Internacional Rumichaca – Control migratorio permanente por parte de Oficiales de Migración Colombia sobre el Puente Internacional Rumichaca, gracias a la generación, por parte de la Policía Nacional, de un embudo vehicular. En este lugar, la secretaría de salud de Ipiales realiza tamizaje de manera aleatoria a los viajeros que transitan por esta frontera.

9. No autorización de desembarco para viajeros de buques – No se autorizará el desembarco de buques hasta que no se haya verificado en posición remota la condición de salud de sus ocupantes.

10. Verificación de cumplimiento de medidas de aislamiento – Oficiales de Migración Colombia harán verificaciones aleatorias a los viajeros provenientes de China, España, Francia e Italia, en sus sitios de aislamiento con el fin de validar que se esté cumpliendo con la medida.

De igual manera, Migración Colombia verificará el cumplimiento del aislamiento voluntario por parte de viajeros extranjeros, de manera electrónica mediante el monitoreo permanente los reportes diarios que personas naturales y jurídicas realizan a través del aplicativo Sire.

Frente a la información que viene circulando en algunos medios de comunicación acerca de la exigencia de tapabocas para los viajeros provenientes desde Venezuela, el Director de Migración Colombia, Juan Francisco Espinosa, aclaró que estas medidas deben ser dispuestas por las autoridades de salud y que en el momento, en que Migración Colombia reciba esta instrucción la socializará a través de sus canales oficiales y la acatará. Por el momento recordó, Espinosa Palacios, que el uso de tapabocas es para aquellas personas que presentan síntomas como fiebre, dolor de garganta, tos, fatiga, dificultad para respirar y malestar general.