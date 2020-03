Abusos y maltrato laboral como la no prevención ante COVID – 19, denuncian trabajadores portuarios de Buenaventura

Las quejas fueron expuestas en el Foro ‘Problemáticas y retos de la Ciudad Portuaria’, donde se anunció un paro indefinido a partir del 25 de marzo próximo.

Despidos injustificados; exceso de horas laborales; el no pago de seguridad social ni de horas extras; contratos tercerizados, por prestación de servicios; sin seguridad ni protección para labores de alto riesgo por proximidad con agentes químicos y de radiación, fueron, entre otros, los casos que se revelaron ante la opinión pública en el desarrollo del Foro realizado en la ciudad de Buenaventura, convocado por los senadores Antonio Sanguino y José Aulo Polo, del partido Alianza Verde.

En el evento organizado para escuchar la problemática laboral que afrontan los trabajadores de los puertos se puso en evidencia el maltrato a que son objeto por parte de las empresas que han cambiado los sistemas laborales en perjuicio de los empleados, según reveló uno de los líderes sindicales, Juan Carlos Estupiñan, quien se quejó por el no pago de la seguridad social, como la pensión, ya que las empresas no les trasladan ni a Colpensiones ni a los fondos privados lo que les descuentan para cotizar a la pensión.

Por su parte, los legisladores al escuchar las graves denuncias soportadas con documentos que entregaron los trabajadores, indicaron que el objeto del citado foro es precisamente recoger inquietudes para perfeccionar el proyecto de ley para trabajadores portuarios que actualmente hace su tránsito en el Congreso para su aprobación.

Otro aspecto que fue denunciado es la manera como las empresas contratan al personal, donde se violan varias normas que rigen en el Código de Trabajo como es el recargo de horas laborales sin reconocimiento de las mismas y en materia de seguridad no se entregan los elementos de protección para labores donde se manejan agentes químicos especialmente y en cuanto a la salud, denunciaron que no se están tomando medidas para protección de infección del Coronavirus 19, en una zona tan sensible como lo es el puerto de Buenaventura, donde ingresa personal y elementos del exterior.

A su vez reiteraron su descontento por la no presencia del Ministerio del Trabajo y de ningún funcionario del Gobierno Nacional invitados al evento para que tomaran en cuenta las peticiones, así como a la empresa privada como la Sociedad Puerto Industrial Aguadulce y otras que no han tomado correctivos ante las constantes denuncias de los sindicatos de los trabajadores.

Ante estos reclamos sin respuesta, los líderes sociales y laborales anunciaron un paro de actividades y cívico en todo el puerto a partir del 25 de marzo y solo lo levantarían hasta que se plasmen soluciones concretas, puesto que aún no se han dado pese al compromiso pactado en el pasado cese de actividades del año anterior y donde se conformó un Comité de Paro que no ha recibido las respuestas del Gobierno nacional.

Los senadores Sanguino y Polo han reiterado su interés por sacar adelante la iniciativa legislativa que protegerá a los trabajadores del sector portuario e invitaron a sus colegas del departamento del Valle, como de otras regiones como del Atlántico y Bolívar, para apoyar la iniciativa en los debates para que sea aprobada en el presente año.