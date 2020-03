Bogotá cuenta con capacidad de laboratorio para realizar pruebas de coronavirus

Loterias

Loterías y chances del 12 de marzo en Colombia:

Bogotá 9060 – Serie 077

Quindío 3275 -Serie 017

DORADO

Mañana 9715 – Tarde 4164

CULONA:

Día 1913 – Noche 8494

ASTRO SOL

1197 – Signo Géminis

ASTRO LUNA

3386 – Signo Libra

PIJAO:

8449

PAISITA:

Día 9072 – Noche 1870

CHONTICO:

Día 1848 – Noche 6537

CAFETERITO:

Tarde 2167 – Noche 4929

SINUANO:

Día 4878 – Noche 8625

CASH THREE:

Día 805 – Noche 581

PLAY FOUR:

Día 7398 – Noche 4031

SAMAN:

5038

CARIBEÑA:

Día 1257 – Noche 0513

WIN FOUR:

6649

EVENING:

9099

MOTILÓN:

Tarde 4131 – Noche 7639

LA FANTÁSTICA:

Día 8197 – Noche 8100

ANTIOQUEÑITA

Día 1619 – Tarde 6324