Movilidad anuncia que Pico y placa para fin de semana se mantiene por alerta ambiental

Así lo informó la Secretaría de Movilidad de Bogotá, que el 14 y 15 de marzo se mantendrá la medida de pico y placa para carros y motos por la alerta ambiental.

Según la entidad, tanto los incendios forestales más los vientos que se registran que envían material particulado hacia la capital del país, no es posible levantar la alerta.

El pico y placa en del fin de semana se llevará a cabo así:

Carros particulares y motocicletas

-Sábado 14 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

-Domingo 15 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 6:30 a.m. a 2:00 p.m.

Vehículos de carga con más de 10 años de antigüedad

-Sábado 14 de marzo: placas terminadas en impar (1, 3, 5, 7 y 9) no podrán transitar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

-Domingo 15 de marzo: placas terminadas en par (0, 2, 4, 6 y 8) no podrán transitar entre las 5:00 a.m. a 9:00 p.m.

Industrias que operan con combustibles sólidos o líquidos, durante sábado 14 y domingo 15 de marzo no podrán operar entre las 00:01 a.m. hasta las 11:59 a.m.