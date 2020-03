Nairo ganó última etapa de la Paris-Niza; Higuita, tercero en la general; ahora todos los ciclistas a cuarentena

–La prueba reina, con la cual se cerró la París-Niza, fue ganada este sábado por el ciclista colombiana Nairo Quintana, mientras que su compatriota Sergio Higuita, quedó tercero en la general de la competencia que debía terminar este domingo, pero que se acortó por el problema del coronavirus.

Precisamente, Nairo Quintana, Huiguita y todos los ciclistas que participaron en la prueba tuvieron que bajarse de la bicicleta y entrar en una cuarentena, para un proceso de observación y pruebas a fin de descartar cualquier contaminación por el virus.

La etapa de este sábado, de 166 kilómetros de recorrido, fue la única con final en alto y con ella se dio por concluida la edición 2020 de este certamen. Tuvo su llegada en La Colmiane.

Quintana terminó cruzando la meta con un tiempo de 4H27’01» para meterse entre los mejores diez de esta carrera que canceló su última etapa por el coronavirus.

El ciclista boyacense completó tres triunfos de etapa en lo que va de la temporada ciclistica del año y la 44 en su carrera deportiva.

En la clasificación general Nairo terminó sexto, a un minuto 30 segundos del líder y ganador de la prueba, Maximilian Schachmann.

Sergio Higuita se adjudicó el tercer cajón del podio en la general y además se coronó como el mejor de los jóvenes.

La etapa de este domingo, con la cual concluía la competencia, con principio y final en Niza, se suspendió debido a que el trazado circulaba en gran parte por dentro de la ciudad y para evitar la aglomeración de gente, riesgo para la propagación del coronavirus.

«Me gusta ganar con elegancia»

Y esto declaró Nairo Quintana tras ganar la ultima fracción:

“Me gusta ganar con elegancia y acertar. El equipo trabajó mucho hoy para volver a la fuga y luego estaba en una buena posición para atacar en la última subida. No pude jugar todas mis posibilidades en la clasificación general, pero así fue: sufrí una gran caída, no pude hacerlo mejor ese día y perdí muchas tiempo, así que ya no estaba en contacto con los líderes. Pero hoy llegué con los favoritos y pude atacar. Quería darle este regalo al equipo. El resultado está ahí «.