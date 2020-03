Pico y placa ambiental extendido para carros particulares y motos sigue en Bogotá

-–Este sábado 14 de marzo sigue rigiendo el Pico y Placa ambiental, aunque ha mejorado la calidad del aire, y continuará aplicándose y a lo largo de la semana para vehículos particulares y motocicletas de acuerdo con el último dígito del número de la placa. También, siguen las restricciones para el transporte de carga y la industria hasta que se levante la medida.

Hoy sábado 14 de marzo NO podrán transitar:

Carros particulares con placas terminadas en 0 – 2 – 4 – 6 y 8 de 6:30 a.m. a 6:00 p.m.

Vehículos de carta con + de 10 años de antigüedad y con placas terminadas en 1 – 3 – 5 – 7 y 9 de 5:00 a.m. a 9:00 p.m

También sigue vigente la alerta amarilla.

La Secretaría de Ambiente mantiene la alerta amarilla por calidad del aire en toda la ciudad. Esta decisión se toma después de observar durante las últimas horas altos niveles de contaminación en las estaciones Carvajal – Sevillana, Kennedy, Puente Aranda y Móvil Carrera Séptima.

El deterioro de la calidad del aire se debe principalmente a la influencia de los vientos, los cuales están transportando el material particulado producto de incendios forestales en el norte del país: el Magdalena medio, el Caribe y la zona oriental.

De acuerdo con lo anterior, se prevé que estas condiciones se mantengan en los próximos días, por tal motivo hasta que no se retorne a condiciones normales en cuanto a los valores de referencia de concentración de material particulado, la Administración de la alcaldesa Claudia López toma esta medida de manera responsable con toda la ciudadanía.

Actualmente hay tres factores que están tensionando el sistema de salud en Bogotá: la contaminación del aire y lluvias intensas que normalmente por esta época disparan las enfermedades respiratorias; y además, la declaratoria de emergencia por el Coronavirus. Por este motivo, debemos utilizar todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para minimizar al máximo las afectaciones en la salud por temas de calidad del aire.

EL PICO Y PLACA

Este sábado la restricción de movilidad aplica para los vehículos cuya placa termine en dígito par, 0, 2, 4, 6 , y 8, entre las 6 a.m. y las 7 y 30 p.m.

Para las motos cuya placa termine en letra, está medida se aplicará tomando el último número antes de la letra de la placa.

Pico y placa sábado 14 de marzo

-Vehículos particulares y motocicletas

-Placa terminada en impar (0, 2, 4, 6 , y 8) desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m.

-Vehículos de carga mayores a 10 años de antigüedad

De lunes a viernes. En los periodos comprendidos desde las 6:00 y hasta las 12:00 horas del mediodía y desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

Industrias

Las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 00:01 a.m. hasta las 11:59 a.m. durante el tiempo que dure la alerta.

La Secretaría de Ambiente invita a todos los ciudadanos a moverse de manera inteligente y sostenible como en bicicleta, transporte público, y si es necesario utilizar el vehículo particular, compartirlo.

PARA LOS VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE CARGA MAYORES A 10 AÑOS

De lunes a viernes

En los periodos comprendidos desde las 6:00 y hasta las 12:00 horas del mediodía y desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

Los fines de semana tendrán restricción los sábados, domingos y festivos

– Desde las 05:00 hasta las 21:00 horas, rotativo de acuerdo con el último dígito de la placa par o impar del vehículo

EXCEPCIONES:

-Exceptuar de las restricciones transitorias las siguientes categorías de vehículos:

-Los vehículos eléctricos y los de cero emisiones

-Caravana presidencial

-Vehículos de servicio diplomático o consular

-Carrozas fúnebres

-Vehículos de organismos de seguridad del Estado

-Vehículos automotores y motos de emergencia

-Vehículos utilizados para el transporte de personas en condición de Discapacidad

-Vehículos de empresas de servicios públicos domiciliarios

-Vehículos automotores y motos destinados al control del tráfico y grúas

-Vehículos de control de emisiones y vertimientos

-Vehículos y motocicletas Militares, de Policía Nacional y de Organismos de Seguridad del Estado

-Motocicletas de vigilancia y seguridad privada autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad privada.

-Vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección a ciudadanos que tengan medidas de protección.

-Vehículos de transporte escolar

-Vehículos de valores, los de alimentos perecederos, animales vivos, flores y gases medicinales.

Las motocicletas utilizadas por:

-Las empresas que prestan servicio domiciliario

-Las que prestan servicio de correspondencia

-Las que prestan servicio a las empresas de telecomunicaciones de redes fijas o inalámbricas.

-Las que prestan servicio a las empresas de Televisión

-Los medios de comunicación con su debida identificación

-Los camiones cisterna de transporte de combustible, que se encuentren cargados o vacíos

-Vehículos de medios de comunicación

-Vehículos de autoridades judiciales

-Vehículos de transporte de materiales y maquinaria para obras públicas

-Empresas de transporte de carga que se encuentren vinculadas al Programa de Autorregulación Ambiental