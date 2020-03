En Colombia comienza a regir este lunes la prohibición de ingreso de extranjeros

–El presidente Iván Duque ratificó que a partir de este lunes 16 de marzo comienza a regir la restricción de ingreso al territorio colombiano de personas no nacionales y no residentes, de cualquier país en el mundo, en el marco de las medidas de contención del coronavirus.

El primer mandatario hizo el recorderis en su cuenta en Twitter:

Me permito informarle al país: a partir de este 16 de marzo, se restringe el ingreso al país de personas no nacionales y no residentes en Colombia. Todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días. #PrevenciónYAcción — Iván Duque (@IvanDuque) March 15, 2020

A propósito del anuncio presidencial, la cancillería colombiana publico un mensaje en inglés dirigido «a personas con planes de viaje hacia Colombia».

Este es su texto:

El día de hoy, domingo 15 de marzo de 2020, el Gobierno nacional ha tomado la decisión de restringir el ingreso de viajeros extranjeros. A partir del día 16 de marzo sólo podrán ingresar a Colombia nacionales y extranjeros residentes, incluyendo miembros del cuerpo diplomático. Todas estas personas se someterán a un aislamiento preventivo durante 14 días en el lugar de hospedaje o de residencia.

Migración Colombia inadmitirá a todo extranjero no residente que intente ingresar al país.

El Ministerio de Relaciones Exteriores recomienda a todos los interesados consultar las fuentes oficiales del Ministerio de Salud y Protección Social y de Migración Colombia para más información sobre esta contingencia.

Advice to people with travel plans to Colombia:

Today the Goverment of Colombia has resolved to restrict the entry of any traveler. From March 16th, only colombian citizens and legal residents including members of the diplomatic corps are allowed to enter. All these citizens will have to take a preventive isolation in their place of stay (hotel or home) for 14 days.

The migration control authority (Migración Colombia) will inadmit any nonresident alien who tries to travel to Colombia.

The Ministry of Foreign Affairs recommends to check only official sources of the Ministry of Health and Migración Colombia for further information about this emergency.

Esta y otras medidas adicionales del Gobierno Nacional fueron anunciadas el pasado viernes por el presidente Iván Duque Márquez, para proteger la salud de los colombianos ante la pandemia del coronavirus COVID-19.

Entonces, el jefe del Estado dijo que la restricción del ingreso a Colombia de ciudadanos extranjeros se aplicaría para aquellos que hayan estado en Europa y Asia durante los últimos 14 días.

“Se restringe el ingreso al país de personas que no sean colombianos ni residentes en Colombia, y que hayan estado en Europa y en Asia durante los últimos 14 días”, precisó.

Los colombianos y residentes en nuestro país que hayan estado en esos lugares, se someterán de manera clara a un aislamiento preventivo obligatorio, donde estaremos reforzando todos los controles para garantizar la aplicación de la medida”.

La medida exceptúa a “los nacionales colombianos, los residentes y los miembros de misiones diplomáticas, quienes una vez ingresen al país estarán sujetos a la medida de aislamiento preventivo obligatorio”.

A su turno, la Ministra de Transporte, Ángela María Orozco señaló que esta medida “va a tener un seguimiento, está sujeta a sanciones por parte del Ministerio de Salud, y va tener visitas aleatorias que nos permitan confirmar que la gente está tomando, claramente y con seriedad, la decisión de su aislamiento preventivo”.

Este domingo, la ministra dijo que se determinó extender la restricción a cualquier extranjero proveniente de cualquier país del mundo, a raíz de las últimas noticias, en las cuales se da cuenta de que han aumentado los casos de coronavirus de manera sustancial y hay más de cien países con casos de coronavirus.