Durante el fin de semana se evidenció mejoría en la calidad de aire de Bogotá

Según el último informe de Secretaría de Ambiente, durante el fin de semana se evidenció una mejoría en los niveles de concentración de partículas contaminantes en la atmosfera de la ciudad.

Esto se debió en gran parte a la buena disposición de la ciudadanía para acatar las medidas de restricción en la movilidad durante la alerta amarilla.

La Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá reportó durante la mañana de hoy 16 de marzo, una tendencia a la baja en las concentraciones de contaminantes en la atmósfera. Las 13 estaciones de monitoreo ubicadas en diversos puntos de la ciudad marcaron color verde, es decir condición moderada de contaminación.

Sin embargo, a las 12:00 del medió día de hoy, el mapa del Índice Bogotano de Calidad del Aire registra que la estación ubicada en la localidad de Kennedy reporta niveles regulares de concentración de contaminantes como se aprecia en la siguiente imagen:

En el mapa del Índice Bogotano de Calidad del Aire, ? IBOCA, podrás hacer seguimiento continuo de la calidad del aire en la ciudad.

Cabe destacar que para levantar la medida de alerta amarilla es necesario que se mantengan los reportes de buena calidad del aire en Bogotá por un tiempo continuo de 48 horas.

La Alcaldía Mayor de Bogotá resalta y agradece el comportamiento de la ciudadanía ante las medidas de restricción tomadas durante el fin de semana y confía en el mantenimiento de esta buena conducta mientras las condiciones en la calidad del aire mejoran.

Las restricciones para la industria, los vehículos de carga, carros particulares y motocicletas se mantienen para este lunes de la siguiente manera:

Pico y placa extendido se mantiene para vehículos particulares y motocicletas

Lunes 16 de marzo

Placas terminadas en dígito par (0-2-4-6-8) desde las 6:00 a.m., hasta las 19:30 horas.

Restricción para vehículos de transporte de carga mayores a 10 años

En los periodos comprendidos desde las 6:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía y desde las 17:00 hasta las 22:00 horas.

Restricción de operación a las industrias

Las industrias que operan fuentes fijas con combustibles sólidos y líquidos no podrán operar desde las 00:01 a.m. hasta las 11:59 a.m. durante el tiempo que dure alerta.