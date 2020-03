La actriz colombiana Danna García confirmó que tiene coronavirus

La protagonista de la recordada novela ‘Pasión de Gavilanes’, Danna García, confirmó que fue diagnosticada con coronavirus, aunque entregó a sus seguidores un parte de tranquilidad al advertir que no ha sentido complicaciones y que se encuentra en aislamiento en la ciudad de Madrid – España.

Danna García había confesado reciente mente que se encontraba atrapada en Madrid, España, y no había podido regresar a México donde reside actualmente.

“Estoy en España. Aquí hay un pánico generalizado (…) Me fui a tratar de cambiar el vuelo (…) entonces me fui hasta el aeropuerto, eran filas inmensas para que me dijeran ‘no, lo tiene que hacer por internet’. No pude cambiar mi vuelo, entonces miro a ver si compro vuelos nuevos y cuestan 3000 euros”, explicó la actriz colombiana a través de una transmisión en vivo.

Por medio de un vídeo publicado en historias de Instagram, la actriz entregó un parte de tranquilidad a sus seguidores, y aseguró que está aislada y que tiene síntomas muy leves. Por lo tanto, no es necesario acudir a un hospital.

Además, la paisa envió un mensaje a través de Twitter, donde aprovechó para confesar que se encontraba en cuarentena debido a que tenía todos los síntomas coronavirus.

“Hola a todos, estoy en cuarentena porque tengo todos los síntomas del coronavirus. Estoy bien, aislada. Evito contacto con personas… Me deja en shock que veo a gente en bares y discotecas. ¡Esto es grave!”, publicó Danna, enfocándose en la crisis que atraviesa España.

