Por coronavirus Empresa de Acueducto suspende temporalmente los cortes de agua programados en la ciudad

Loterias

Loterías y chances del 14 de marzo en Colombia:

Baloto 11 20 21 38 40 09

Revancha 03 17 22 35 36 12

Boyacá 3497 – Serie 343

Cauca 1570 – Serie 029

DORADO

Mañana 0857 – Tarde 7722 – Noche 1398

CULONA:

Día 3764 – Noche 8912

ASTRO SOL

5177 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

4580 – Signo Libra

PIJAO:

9901

PAISITA:

Día 3132 – Noche 7390

CHONTICO:

Día 4662 – Noche 0770

CAFETERITO:

Tarde 1497 – Noche 6133

SINUANO:

Día 0112 – Noche 9331

CASH THREE:

Día 230 – Noche 074

PLAY FOUR:

Día 5865 – Noche 7705

SAMAN:

8440

CARIBEÑA:

Día 9334 – Noche 1589

WIN FOUR:

6279

EVENING:

4027

MOTILÓN:

Tarde 8707 – Noche 6148

LA FANTÁSTICA:

Día 0159 – Noche 8021

ANTIOQUEÑITA

Día 1744 – Tarde 8326

Paisa Lotto

6830