El Covid-19 es 30 veces más mortífero y casi 2 veces más contagioso que la gripe: Científica de Yale

Loterias

Loterías y chances del 16 de marzo en Colombia:

Cundinamarca 9131 – Serie 101

Tolima 5592 – Serie 082

DORADO

Mañana 5730 – Tarde 6374

CULONA:

Día 8157 – Noche 8407

ASTRO SOL

5464 – Signo Capricornio

ASTRO LUNA

7091 – Signo Escorpión

PIJAO:

0087

PAISITA:

Día 7374 – Noche 3864

CHONTICO:

Día 4709 – Noche 4846

CAFETERITO:

Tarde 1528 – Noche 4268

SINUANO:

Día 8437 – Noche 5247

CASH THREE:

Día 062 – Noche 071

PLAY FOUR:

Día 5176 – Noche 2194

SAMAN:

6058

CARIBEÑA:

Día 3498 – Noche 1921

WIN FOUR:

1192

EVENING:

5968

MOTILÓN:

Tarde 6536 – Noche 7516

LA FANTÁSTICA:

Día 7014 – Noche 1759

ANTIOQUEÑITA

Día 6512 – Tarde 2864