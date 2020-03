Número de infectados y muertes por COVID-19 en el mundo superan los registrados en China

–Más casos y muertes debidos al COVID-19 se han reportado en el resto del mundo que en China, indicó este lunes en Ginebra el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien señaló que hubo una rápida escalada en los casos de coronavirus en la última semana.

Hasta esta mañana se han reportado más de 83.000 casos confirmados de COVID-19 fuera de China, lo que supera el número acumulado de contagios en China, y más de 6.400 pacientes han fallecido por el COVID-19 en todo el mundo, según la OMS.

«Hemos visto una rápida escalada en las medidas de distanciamiento social como cierre de escuelas, cancelación de eventos deportivos y otras reuniones», dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Sin embargo, el jefe de la OMS advirtió que el aumento de pruebas, aislamiento y rastreo de contactos no son lo bastante urgentes y enfatizó que estas medidas son el pilar de la respuesta al COVID-19.

La forma más efectiva de evitar contagios y salvar vidas es romper las cadenas de transmisión del COVID-19, dijo el jefe de la OMS, quien destacó la necesidad de hacer pruebas y aislar casos en respuesta a la pandemia.

«Uno no puede combatir un incendio a ciegas y no podemos detener esta pandemia si no sabemos quiénes están contagiados», dijo el jefe de la OMS, quien pidió investigar todos los casos sospechosos.

Además, el jefe de la OMS dijo que recomienda que todos los casos confirmados de COVID-19, incluso aquellos con síntomas leves, sean aislados en centros de salud para evitar la transmisión.

El jefe de la OMS añadió que los países y regiones que han superado su capacidad de atención para casos leves en centros de salud especializados, deben dar prioridad a los pacientes de mayor edad y a aquellos con condiciones subyacentes. (Información y foto Agencia Xinhua).