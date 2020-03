Desde el concejo insisten al IDRD tomar medidas en crisis del Covid-19

Loterias

Loterías y chances del 17 de marzo en Colombia:

Cruz Roja 2529 – Serie 078

Huila 9385 – Serie 098

DORADO

Mañana 8105 – Tarde 2283

CULONA:

Día 4530 – Noche 4604

ASTRO SOL

0651 – Signo Cáncer

ASTRO LUNA

8616 – Signo Libra

PIJAO:

0476

PAISITA:

Día 8010 – Noche 4509

CHONTICO:

Día 8812 – Noche 0639

CAFETERITO:

Tarde 6858 – Noche 9258

SINUANO:

Día 6365 – Noche 7283

CASH THREE:

Día 791 – Noche 482

PLAY FOUR:

Día 7080 – Noche 9255

SAMAN:

1160

CARIBEÑA:

Día 8275 – Noche 0512

WIN FOUR:

8733

EVENING:

8797

MOTILÓN:

Tarde 0499 – Noche 6782

LA FANTÁSTICA:

Día 4626 – Noche 1885

ANTIOQUEÑITA

Día 0940 – Tarde 2069