FMI rechazó solicitud de préstamo por US$5.000 millones del régimen de Maduro

–El Fondo Monetario Internacional, FMI, rechazó la solicitud de un financiamiento de cinco mil millones de dólares que le formuló el régimen de Nicolás Maduro ante la crisis sanitaria provocada por el covid-19 en Venezuela.

La organización financiera aseguró no estar en posición de considerar la solicitud del régimen ya que sus miembros no reconocen a Maduro como Presidente de Venezuela.

“Desafortunadamente, el Fondo no está en posición de considerar esta solicitud [$5.000 millones por Maduro]. Actividades del FMI con países depende del reconocimiento oficial del gobierno por comunidad internacional. En este momento no hay claridad sobre el reconocimiento”, señaló la organización en un comunicado.

El préstamo lo solicitó Maduro en una carta fechada el 15 de marzo y divulgada por Arreaza en su cuenta de Twitter.

En la misiva, Maduro pidió al FMI considerar la posibilidad de otorgarle a Venezuela “una facilidad de financiamiento de 5.000 millones de dólares del fondo de emergencia del Instrumento de Financiamiento Rápido” para enfrentar la crisis del coronavirus.

El Presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió más temprano al FMI que la dictadura no puede administrar ningún recurso del país.

“Entregarle recursos al régimen, es dárselo a la corrupción”, advirtió.

“Quien controla el aparato represivo del Estado sabe que el pueblo necesita ayuda. No es el tiempo de la soberbia. La salud depende de que hagamos bien las cosas. No es momento para inventar, con la salud de los ciudadanos no se juega”, expresó Guaidó.

Igualmente denunció que el régimen sigue usando la crisis sanitaria para hacer política. Sin embargo, a pesar de la pandemia, el Gobierno Interino no va a declinar las exigencias sobre Venezuela, la lucha por la causa democrática sigue “pero debemos combinarlas para salvar a nuestra gente”, señaló.

“Es un momento para fortalecernos en espíritu, va a depender de nosotros, tenemos respaldo internacional, tenemos la fuerza de calle, nosotros no vamos a bajar la bandera por la libertad, sabemos quienes son la dictadura, lo importante ahora es proteger a nuestra, a nuestro país para recuperarlo pronto”, puntualizó.