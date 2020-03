La salud es un deber de todos, y por estos días, ante la coyuntura de la pandemia del COVID-19, es necesario tener todas las precauciones para evitar la propagación del virus.

Por eso se debe garantizar el uso correcto y controlado del tapabocas en estos momentos, en los que se constituye en un recurso que debemos proteger para que llegue estrictamente a manos de quien realmente lo requiera, es así que se considera fundamental optimizar al máximo el uso de tapabocas.

Aunque son muchos los mitos que han surgido sobre el uso del tapabocas en las últimas semanas, es importante tener presente que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las personas que no tienen los síntomas respiratorios «no requieren una máscara médica, ya que no hay evidencia disponible sobre su utilidad para proteger a personas no enfermas». Dicho de otra manera, solo sería necesario usarlas en caso de presentar los síntomas y no como medida de prevención.

Según Carolina Gonzalez Hurtado, Gerente Nacional de Enfermería de Clínica Colsanitas “el uso del tapabocas es importante si tiene síntomas evidentes de enfermedad respiratoria o si va a estar en lugares con alto nivel de afluencia y/o centros médicos, donde hay mayor probabilidad de contagio del virus. Sin embargo, el uso del tapabocas debe ser de manera controlada y consciente.” por eso, la experta en salud resuelve algunos mitos y verdades sobre el uso del tapabocas.

1.¿En qué casos no se debe utilizar un tapabocas? Si usted no presenta ningún síntoma respiratorio no lo debe usar. Se debe tener control en el uso de este artículo y no acaparar su compra de manera desmedida. Para prevenir el contagio de Coronavirus, lo más recomendable es que mantenga hábitos de higiene constante como el lavado de manos y, en lo posible, permanezca en casa mientras se controlan los índices de contagio.

2.¿En qué momentos se debe usar el tapabocas?

·Cuando se presentan síntomas respiratorios tales como tos, estornudos o dificultad para respirar.

·Cuando las personas cuidadores, familiares o trabajadores de salud, brindan atención a personas sintomáticas o tienen contacto con una persona que tiene síntomas respiratorios.

·En circunstancias especiales como personas inmunosuprimidas.

3.¿En qué espacio es recomendable usar tapabocas? En esta época de pandemia el uso del tapabocas debe considerarse en establecimientos de salud, sitios cerrados con aglomeraciones de personas como las iglesias, el transporte público y las oficinas, más aún si tiene atención a público externo.

4.¿Es eficiente el tapabocas sin filtro? Depende de la actividad que se vaya realizar. Los tapabocas sin filtro son elementos para la vía respiratoria que ayuda a bloquear las gotas más grandes de partículas, derrames o salpicaduras que podrían contener microbios, virus o bacterias, evitando que no lleguen a la nariz o a la boca. La función del filtro es no permitir que pasen partículas mayores de 5 micras que se encuentran en el aire.

5.¿Frente a los casos de enfermedad viral que tipo de tapabocas es el más recomendable? Depende el tipo de virus o infección. En el caso de coronavirus, influenza o H1N1 el tapabocas que se debe utilizar es el convencional o mascarilla quirúrgica. Frente al virus del herpes zoster, rubeola o sarampión, el tapabocas a utilizar es el respirador N95.

6.¿Cuál es la forma correcta de usar los tapabocas? Primero se debe lavar las manos antes de ponerlo. El tapabocas debe cubrir el tabique de la nariz hasta la barbilla, es decir que debe cubrir completamente nariz y boca. Por lo tanto, los pliegues de la cara frontal del tapabocas deben ir hacia abajo para permitir el desplazamiento hacia el mentón.

Si el tapabocas es de tiras elásticas, estas deben ir en la parte de atrás de las orejas. Si tiene tiras de amarrar, coloque la primera cinta sujetadora, es decir, la superior, en la parte superior de la cabeza y amarre. Después coloque la cinta inferior alrededor de la cabeza y posiciónela arriba del cuello y debajo de las orejas y amarre. Coloque los dedos de ambas manos sobre el metal de la nariz, tira dura en la parte superior del paño del tapabocas, moldee el metal alrededor de su nariz mediante el movimiento de los dedos a ambos lados del metal.

El tapabocas debe usarse lo más ajustado posible. Se recomienda no tocar el frente del tapabocas ni quitárselo constantemente.

7.¿De qué material deben estar hechos los tapabocas? Los tapabocas pueden ser de varios materiales: algunos de polipropileno, materiales hipo alergénicos y/o materiales resistentes a los fluidos.

8. ¿Cuál es la manera correcta de desechar un tapabocas? Para eso se debe tener en cuenta que al retirar la mascarilla no se debe tocar el frente, se debe manipular de las tiras de amarre o de elástico y luego debe desecharlo inmediatamente en un recipiente cerrado.

En el área hospitalaria es recomendable botarlo en la caneca roja y enseguida realizar higienización de las manos con alcohol glicerinado o lavarse las manos con agua y jabón.

9.¿Por cuánto tiempo se debe usar un tapabocas? Los tapabocas deben desecharse o cambiarse diariamente, estos deben ser remplazados cada vez que estén húmedos porque la posibilidad de que su efecto de barrera protectora disminuya es alta.

10. ¿Qué métodos pueden utilizar para bebés? Para bebés no hay mascarillas ni tapabocas. Por eso lo más recomendable es no darles besos, acercarse mucho y restringir visitas cuando se tengan síntomas respiratorios. Con los bebés es importante mantener buenas prácticas de higiene como el lavado de manos constantemente, ya que ellos son muy propensos a contraer diferentes virus, al igual que los adultos de tercera edad.

11. ¿Qué tan benéfico para el medio ambiente puede ser el uso excesivo de estos diferentes tapabocas? Cualquier insumo o elemento que genere residuos al medio ambiente no es benéfico para el mismo, por eso es importante el uso racional de los insumos. Se debe generar una consciencia del uso adecuado de este instrumento que, si bien controla y mitiga la propagación del virus, su uso irracional puede afectar el medio ambiente ya que deben ser desechados luego del primer uso.